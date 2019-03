Creadores y agrupaciones cuestionan intento de destruir el FONCA

Cerca de 60 agrupaciones, entre las que se encuentran Tambuco, Barro Rojo, Contempodanza, Delfos, Seña y Verbo; así como más de 180 creadores como Gabriela Ortiz, Guillermo Heras, Daniel Giménez Cacho, José Luis Barrios, Eduardo Antonio Parra, Laura Emilia Pacheco, Larry Tremblay, Malva Flores, entre otros, han firmado una carta en la que cuestionan el intento de destruir al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), publicó El Universal.

La misiva dirigida a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; a Mario Bellatin, secretario ejecutivo del FONCA; a los creadores y trabajadores del arte y a la cultura y a la opinión pública, fue entregada la mañana de este lunes tanto a la Secretaría de Cultura federal como al FONCA.

Como señala este día en la columna CrImen y Castigo, de EL UNIVERSAL, en la carta decenas de colectivos y compañías, así como creadores nacionales e internacionales, que hacen obra dentro y fuera de México, exigen, entre otras cosas, que “cese el manejo arbitrario y sesgado de los números y estadísticas que desacreditan a todos los que han sido apoyados por alguna de las convocatorias o han sido jurados, y hacemos responsables a la institución del clima de división y linchamiento que está propiciando”.

Además, los firmantes, entre los que también se encuentran Jaime Camarena de A Poc A Poc Danza, Boris Schoemann de Compañía Los Endebles; Carmen Laura Salgado de Compañía Teatral La Trouppe; Arón Bitrán, del Cuarteto Latinoamericano; y Gilberto Guerrero, de teatro Teatro, demandan la participación de la comunidad cultural tanto en la revisión como e la reestructuración del FONCA y de sus programas sustantivos.

Así también, solicitan la intervención de las instancias de consulta y decisión –como la Comisión de Supervisión de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Artes del FONCA- para que se comprometan a dar seguimiento cuidadoso en este proceso de transición que puede acarrear daños irreparables a la estructura y operatividad del FONCA.

Los creadores y colectivos firmantes de la misiva con fecha del 8 de marzo, dan cuenta que a tres meses del cambio de administración, ven con sorpresa los intentos por destruir al FONCA; dicen que sin duda es una institución perfectible, pero en 30 años ha generado miles de proyectos artísticos y comunitarios a través de sus convocatorias públicas.

“Creemos firmemente que los argumentos presentados en la reunión realizada el 7 de marzo, reflejan un análisis parcial de la realidad pues no incluyen los logros e invaluable trabajo que los colectivos artísticos apoyados han realizado en pro de la vida artística y cultural del país”, señala la carta.

Denuncian que se ha hecho caso omiso de la estructura legal del FONCA al ignorar la participación de su Comisión de Artes. “La actual administración no está ofreciendo políticas nuevas ni planes que reemplacen lo que no ha funcionado y permitan la continuidad de lo que sí” y además hasta ahora el discurso se ha centrado en las descalificaciones, y la única acción incluyente fue el foro de consulta que resultó improvisado y al que no acudió Mario Bellatin.

Los firmantes piden una revisión transparente de las anomalías en el proceso de dictaminación de la convocatoria de México en Escena; así como una evaluación de dicho programa realizada por expertos. Por último solicitan que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reciba a una comisión de los firmantes.