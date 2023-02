Crea Piña comité para programar casos a resolver en Corte

Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia creó un comité de ministros para programar los asuntos que serán discutidos y resueltos por el Pleno del máximo tribunal, luego de más de doce años en que los presidentes han mantenido control absoluto sobre la lista de sesión.

La presidenta Norma Piña emitió el 23 de febrero el acuerdo para crear el Comité de Consulta y Apoyo para la Revisión y Autorización de las Listas de los Asuntos que se Pondrán a Consideración del Pleno, y designó a sus colegas Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán para integrarlo.

PUBLICIDAD

Con ello, las decisiones sobre la prioridad para votar asuntos en el Pleno estará en manos de tres de los cuatro ministros de carrera judicial que aún quedan en la Corte, aunque la última palabra la seguirá teniendo la presidenta.

La presidencia de Guillermo Ortiz Mayagoitia, de 2007 a 2010, fue la última en la que operó un Comité de Programación y Agilización de Asuntos.

Pero el Reglamento Interior de la Corte, expedido originalmente en abril de 2008, estableció que las listas del Pleno se deben elaborar siguiendo las instrucciones del presidente, o del comité respectivo, es decir, este último se dejó como opcional y cayó en desuso.

"Con la finalidad de que sus determinaciones se definan e instrumenten, a través de una estructura horizontal y por consenso de las y los Ministros, se estima necesaria la participación colegiada para la adecuada toma de decisiones", explica el Acuerdo de Piña.

"El Comité tendrá por objeto asesorar y apoyar a la presidenta en su facultad de autorizar las listas de los asuntos que serán puestos a consideración en las sesiones del Tribunal Pleno, en el cual se podrá revisar, analizar y ponderar la temática, temporalidad, importancia, trascendencia o urgencia de los asuntos que, una vez autorizados por las ministras o ministros ponentes, se entreguen a la Secretaría General de Acuerdos para que se incluyan en la lista", agrega.

También detalla que la presidenta podrá convocar a sesión del Comité en cualquier momento, y que todos los ministros y ministras de la Corte podrán pedir que se le dé prioridad a algún asunto.

El antecesor de Piña, Arturo Zaldívar, fue criticado por no agilizar la resolución de casos prioritarios para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el Ministro siempre rechazó dicha crítica, y señaló que si los asuntos no se listaban, era porque los ministros encargados de elaborar los proyectos de sentencia aún no los habían entregado.

La lista del Pleno es publicada tres veces por semana.

Los asuntos en materia electoral tienen trato prioritario, y los poderes Ejecutivo y Legislativo también lo pueden solicitar, aunque esto último requiere aprobación de la mayoría de Ministros.

Si bien el Pleno resuelve casos de la mayor importancia para el país, desde hace años su lista está dominada por acciones contra leyes locales de poca relevancia.

En la lista vigente, 24 de los 32 asuntos son sobre leyes estatales.