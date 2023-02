Denuncian que CRE mantiene obstáculos, ahora de forma ilegal

Monterrey.- El acuerdo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mandó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para reactivar los plazos de los trámites pausados por la pandemia limita ilegalmente la entrega de nuevos trámites, aseguraron especialistas.

Detallaron que el acuerdo especifica que se darán muy pocos folios para aquellos trámites que se ingresen después de la entrada en vigor del mismo, lo cual va a obstaculizar nuevas inversiones y desarrollo.

Dicho acuerdo especifica que los trámites serán atendidos conforme al número de folio que será asignado a través de la liga https://ope.cre.gob.mx/ y que sólo podrá recibirse una solicitud al mes por persona física o persona moral.

Además de limitar a un trámite por persona, sólo se procesarán para todo el país 50 folios en materia de hidrocarburos, 15 en electricidad y 120 prerregistros al mes.

Limitar o impedir que se entreguen solicitudes para trámites va contra la ley, sostuvo Jorge Arrambide, especialista del sector energético del despacho Santos Elizondo.

"Básicamente (la CRE) está dejando otra vez en suspensión de plazo para nuevos temas, aparte restringe, porque antes aunque existiera suspensión de plazos podías presentar un escrito y te lo recibían, nada más que no corrían los plazos, ahora ni siquiera te lo recibirán, van a haber ciertos folios y cuando se agoten no se podrá presentar nada.

"Se está violando la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades tienen la obligación de recibir los escritos que presenten los ciudadanos, el Artículo 8 constitucional fundamenta el derecho de partición y con este acuerdo se viola, porque la autoridad no puede decir 'ya no te recibo'", argumentó Arrambide.

Añadió que las razones para no procesar las solicitudes no están bien fundamentadas y en todo caso podrían ser resueltas haciendo más eficientes sus operaciones.

"Pueden mantener suspendidos los plazos, mientras lo hagan con una justa razón, por decir la pandemia, pero ahora que ya no hay pandemia la excusa que la CRE está usando es 'no voy a atender nuevos temas porque tenemos mucha carga de trabajo'.

"La carga de trabajo no es una causa de fuerza mayor, no puede la autoridad nada más decir 'es que hay mucha carga ya no te atiendo', si tienen mucha carga de trabajo, pues contraten a más gente para atender esto, no es lógico y esa parte del límite de folios y prerregistros es ilegal e inconstitucional".