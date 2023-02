Descalifica AMLO a líderes y asistencia; 'son pocos todavía'

Ciudad de México.- Un día después de que decenas de miles de ciudadanos abarrotaron el Zócalo para defender al INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a líderes del movimiento y dijo que las manifestaciones en CDMX y otras ciudades fueron "muy pequeñas" para lo que representa el potencial conservador.

En la mañanera, López Obrador arremetió contra el Ministro en retiro José Ramón Cossío, principal orador de la manifestación en el Zócalo capitalino.

El mandatario federal acusó que como Ministro, José Ramón Cossío, nunca dijo nada del narcoestado de Felipe Calderón.

"Y los que hablaron, Beatriz Pagés pues hija de José Pagés Llergo del Siempre, pero muy priista, muy conservadora", criticó.

"Y José Ramón Cossío un farsante, abogado, Ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada y él voto en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC de Hermosillo donde murieron bebés, niños y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad".

También "lampareó" a diversos políticos que participaron en la movilización.

"A mi me gustaría incluso que por ahí te mandé de las redes, una galería de dirigentes de estas marchas y los que participan porque también la gente no lo sabe porque los medios de comunicación los encubren, entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos la gente sabe de qué se trata", dijo López Obrador.

"La mayoría ha participado en gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y Felipe Calderón".

"Entonces cuando dicen no se toca el INE, el INE no se toca, lo que hay que estar pensando es no se toca, que es lo que ellos quieren, la corrupción, la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata"

Sobre la asistencia, dijo que se quedaba con la que informó la CDMX, de 80 mil participantes.

Afirmó que la asistencia aún es "muy pequeña" en relación al potencial conservador.

"Y pues tienen todo el derecho de manifestarse, ayer afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera en el Zócalo, pero eso es intrascendente, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido", indicó.

"Lo demás sobre la asistencia cada quien tiene su medición, pues como lo definió la Ciudad como 80 mil, máximo 100 mil, y en otros estados estados sobre todo donde gobierna el PAN que hubieron también concentraciones pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en el País deben ser como 25 millones de ciudadanos en el país que los debemos respetar porque es su pensamiento, siempre ha habido conservadurismo en nuestro País".

"Entonces los que se manifiestan van a decir es una representación, una vanguardia, son los de arriba, la élite de ese potencial. Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización proque tienen potencial, que no dejen de participar, movilizarse, aunque esto es de fatigas".

"Van a llenar el Zócalo pero nosotros para lograr el cambio lo llenamos 60 veces, y no solo lo llenamos, lo desbordamos, son las manifestaciones más grandes en la historia del país".