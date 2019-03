Corrupción afectó a empresas de Slim: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, por la práctica de licitaciones amañadas, una empresa de Carlos Slim resultó descalificada para la construcción de una autopista en el Estado de México con el argumento de que no tenía solvencia económica.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo sostuvo que su Administración recurrirá a métodos de contratación que reduzcan la posibilidad de que se cometan actos de corrupción.

El mandatario advirtió que las licitaciones públicas eran aprovechadas para asignar contratos amañados.

"En la medida que se pueda, que la ley lo permita, vamos a buscar la mejor manera de contratar para que se tengan garantías de que son empresas serias y sobre todo honestas", afirmó.

"Una licitación abierta puede permitir que presente una propuesta aparentemente más baja una empresa irresponsable y corrupta, y que, apenas recibe el contrato, está pidiendo ya ampliaciones de presupuesto, eso abunda, por eso ganaban los contratos, y otras cosas, contratos amañados".

López Obrador ejemplificó que, en concursos abiertos, dos compañías fueron injustamente descalificadas, una de ellas perteneciente a Slim, uno de los empresarios más ricos del País.

"Les hablo de dos ejemplos: cuando licitan el segundo piso de Naucalpan hay una empresa que ofrecía mejores condiciones, pero la descalifican y le dan el contrato a OHL con el argumento de que la empresa -que había ganado realmente- había presentado un proyecto arquitectónico que no era compatible con el entorno urbano, ese tipo de argumentos", detalló.

"En otra ocasión, la autopista de Atlacomulco, gana una empresa, entonces la descalifican con el argumento de que no tenía solvencia económica, ¿y saben de quién es esa empresa? De Carlos Slim".

El Presidente reiteró que la licitación pública no siempre garantiza las mejores condiciones de contratación.