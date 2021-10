Continúa bloqueo de vías por rechazo de CNTE a pago electrónico

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueos a las vías en Michoacán porque no aceptan pagos en monederos electrónicos.

En conferencia matutina, el mandatario federal advirtió sobre una red que aprovechaba el uso de efectivo para desviar los fondos enviados para el pago a maestros en otras cosas, por lo que pidió a los docentes a aceptar la entrega de sus quincenas en tarjetas, sin intermediarios.

"Un monedero electrónico del Banco del Bienestar, personalizado, va a su cuenta, así ya no hay intermediarios. Y no voy a dejar de decir que existe una oposición a que se pague esa manera y que no sólo es de las autoridades estatales, también de una red que hay que paga en efectivo a maestros".

"Entonces, ya no queremos eso, el dinero en efectivo es una tentación, entonces no queremos eso porque no queremos la corrupción y también no queremos que haya, como se le llama a los que cobran sin trabajar, aviadores que tienen una, dos, tres, cuatro plazas, eso no, y así ya no va a haber el problema. Le pido a los maestros de Michoacán que nos ayuden para que no vuelva a pasar lo mismo, porque se manda el dinero y lo usan los gobiernos para otras cosas y no pagan a los maestros".

El jefe del Ejecutivo aseguró que si se paga de manera electrónica, de forma directa a los docentes, se acabaría el problema.

"Imagínense, llega a la quincena y no hay pago, eso es ilegal, es inmoral, eso es pecado social, es un delito, entonces vamos a resolver todo esto, pero se requiere".