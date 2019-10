Consiente magistrado a exsocios y priistas

Ciudad de México— El magistrado José Luis Vargas parte y comparte el gasto y los cargos en el TEPJF.

En su oficina contrató a sus exsocios Alejandro González-Durán como secretario instructor con un sueldo mensual de 337 mil pesos y a Diego Suárez Beristáin como secretario auxiliar con un sueldo de 135 mil pesos.

Suárez y Vargas fueron socios en un despacho de abogados que litigó en 2015 asuntos electorales a favor de Ignacio Peralta, entonces candidato a gobernador de Colima por el PRI.

Peralta contrató al despacho JL Vargas y Asociados, con la encomienda de defender su triunfo electoral ante una impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) debido a la injerencia de funcionarios públicos a favor del priista.

En 2017, ya como integrante de la Sala Superior, Vargas se excusó de participar en la discusión en el pleno del TEPJF sobre la elección de Colima, pero Suárez Beristáin se mantuvo en su cargo.

Otro exsocio del despacho, Alejandro González-Durán, también fue contratado en su oficina como secretario instructor, una de las plazas de mando más elevadas del TEPJF, con un sueldo casi comparable al que obtiene un magistrado de Sala Regional. González-Durán renunció a ese cargo a finales de 2018.

El magistrado también reclutó a militantes priistas en cargos importantes.

Por ejemplo, integró a su equipo a la exlíder tricolor Mariana Santisteban Valencia, a quien contrató como secretaria de Estudio y Cuenta, con una remuneración de 267 mil 259 pesos.

Santisteban fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos del CEN del PRI, de 2013 a 2015, y candidata a diputada federal del PRI-PVEM por el distrito V de la CDMX, en 2015.

Santisteban Valencia, licenciada en Derecho por el CIDE, también fue asesora en el INE y en la Cámara de Diputados.

También, en abril de 2018, a pocos meses de la elección del 2 de julio, el magistrado Vargas contrató como secretario de Tesis a Antonio Musi Veyna, quien colaboró varios años con el entonces candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Musi percibe un sueldo de 239 mil 901 pesos mensuales brutos, de acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Tribunal Electoral federal.

Musi Veyna fue nombrado por Meade director general de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en octubre de 2015 y permaneció en el cargo casi tres años, hasta que Vargas lo llevó a la Sala Superior.

En la oficina del Juez electoral, Musi Veyna tiene la responsabilidad de elaborar las propuestas de tesis y jurisprudencia con base en las sentencias emitidas por la Sala Superior.

La relación de Vargas con Musi Veyna es añeja y se remonta al tiempo en que ambos colaboraron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CSI).

En el periodo en que Vargas era secretario particular del titular del Cisen, Guillermo Valdés, de 2007 a 2010, Musi Veyna fue Consejero Jurídico del órgano de inteligencia, de 2007 a 2012.

Con un sueldo de 235 mil 729 pesos mensuales, otro viejo conocido de Vargas, Jorge Latapí García-Campa, es hoy su Secretario Técnico.

Antes de tener ese puesto, fue su secretario particular desde que el Magistrado llegó a la Sala Superior, en noviembre 2016.

Latapí también fue secretario particular de Vargas cuando éste fungió como titular de la FEPADE de 2010 a 2012, y anteriormente fue subdirector de Enlace Legislativo del Cisen de 2007 a 2010, periodo en el que ambos coincidieron en el órgano de inteligencia.

Entre familia

También tiene trabajando en su oficina a familiares de funcionarios electorales, como Juan Carlos López Penagos, sobrino del exmagistrado de la Sala Superior Pedro Esteban Penagos López, cercano a Manlio Fabio Beltrones.

López Penagos fue secretario de Estudio y Cuenta del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, también identificado con el PRI, e ingresó este año como secretario Técnico de Mando Superior a la ponencia de Vargas, con un sueldo de 208 mil 700 pesos al mes.

Otro colaborador, Xavier Soto Parrao, que funge como su Secretario de Estudio y Cuenta, con un sueldo de de 267 mil 259 pesos mensuales, es esposo de Dania Ravel, consejera del INE cuyo ingreso al Consejo General del árbitro electoral fue impulsado por el PRI.

Vargas también tiene "alfiles" en otras áreas del Tribunal Electoral, como Alfredo Medellín, director de Comunicación Social, quien llegó como recomendado de Eduardo Medina Mora, para quien trabajó cuando el ahora exministro era embajador de México en Estados Unidos.

Otro funcionario cercano a Vargas es el director general de Relaciones Institucionales Internacionales del Tribunal, Alberto Guevara Castro, quien ha facilitado las giras del magistrado por Europa y América y que han costado 3.7 millones de pesos.





Acumula más millas... y gastos

A las 58 giras nacionales e internacionales que José Luis Vargas Valdez ha hecho con cargo al erario, se suman otras 6 salidas que tuvieron lugar entre julio y septiembre pasados.

Las nuevas giras del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) costaron otros 284 mil 537 pesos, de acuerdo con información de oficio actualizada al tercer trimestre del año.

Se trata de cuatro comisiones de trabajo al extranjero y otras dos al interior del País.

En dicho reporte se incluye su comprobación de gastos de otro viaje realizado en el trimestre anterior, a fines de mayo, con destino a Roma y Madrid.

El nuevo gasto reportado se suma a los 3 millones 739 mil 552 pesos de sus otras 58 giras, que dio a conocer ayer REFORMA.

La suma global de las salidas del Magistrado asciende a 4 millones 24 mil 089 pesos por un total de 64 comisiones de trabajo nacionales e internacionales pagadas con recursos públicos.

Apenas el pasado fin de semana, Vargas estuvo en Uruguay, a donde viajó como observador de los comicios presidenciales de ese país, de acuerdo con fuentes electorales.

El magistrado partió de la CDMX a Buenos Aires, Argentina, el pasado 24 de octubre y retornó el lunes.