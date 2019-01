Condiciona CNTE bloqueos a pago de 5 mil mdp

Ciudad de México- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán aseveró que el bloqueo en vías férreas continuará hasta que se resuelva el pago de adeudos a los docentes, que asciende a 5 mil millones de pesos.

Ayer, los maestros se levantaron de una mesa de diálogo con las autoridades estatales para consultar con sus bases la hoja de ruta a seguir, pues pueden continuar el bloqueo a las vías del tren hasta que les sean entregados 5 mil millones de pesos o negociar con las autoridades la dispersión de recursos por plazos.

Isidro Castañeda, Coordinador regional en Lázaro Cárdenas de la CNTE en la entidad, afirmó en conferencia de prensa que está en manos de Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, si la CNTE continúa el bloqueo o no.

"El Gobierno federal ha dicho que no se utilizará el uso de la fuerza, nosotros esperamos que ya resuelvan. Es cansado estar aquí, sabemos que estamos afectando, pero hasta el día de hoy no nos ha presentado alternativas. Le ha quedado grande la gubernatura a Silvano Aureoles", expresó.

"Estamos a la espera de que se cumpla y luego de ahí, dependiendo de los montos, ir haciendo nuestras valoraciones al interior e ir destrabando este asunto que no tiene un año, tiene más de dos tres años, haciéndose una bola de nieve que hoy ha rebasado a este Gobierno estatal", añadió.

"Nos hemos quitado alguna vez. Hace un año hicimos compromisos con Silvano y no nos cumplió; se complica mucho volverle a creer y que ahora sí tiene voluntad para poder resolver", manifestó.

Indicó que en su asamblea se declaró que es insuficiente el monto de mil millones que el Gobierno federal prestó al Gobierno estatal para poder pagar las deudas, que los maestros consideran son desde al menos hace tres años.

"Hoy acabamos de declarar que es insuficiente el recurso que se envía, sólo es de carácter administrativo, no viene de manera muy específica las cuestiones de carácter económico, entonces no es posible retirarnos de este espacio", refirió.

Expuso que a los docentes no les importa si los recursos provienen de la Federación o del Estado, siempre y cuando se les pague.

"Nosotros queremos que nos resuelva el que pudiera resolver. Más bien yo creo que el Gobierno federal está esperando al Gobierno estatal a que se haga responsable de la deuda que tiene", aseguró Castañeda.

El líder de la Coordinadora señaló que el paro continuará de manera indefinida hasta que se les presenten alternativas que solucionen sus demandas centrales.

"Seguimos en el plantón, el paro sigue indefinido. Insistimos que haya propuestas, ir al congreso local y se haga una revaloración del presupuesto educativo en el Estado, que quedó igual que en 2018. Va a ser insuficiente para el 2019, de nuevo", dijo.

Dijo que los maestros no confían en el Mandatario estatal para levantarse sin que se les haya pagado al menos 5 mil millones de pesos para resolver sus demandas centrales.