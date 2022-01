Comprará México píldoras contra Covid

Ciudad de México— Ante alza de contagios y avance de variante Ómicron en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comprarán a la brevedad dos píldoras para tratar el Covid-19.

Se trata de los medicamentos Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, los cuales ya se aplican en Estados Unidos, detalló.

"Estamos pendientes, hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados, y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos", afirmó en conferencia desde Palacio Nacional.

"Que se sepa que son dos (medicamentos) y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad, del contagio, se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos".

Cofepris prevé este viernes la aprobación de la píldoras, mencionó el Mandatario.

López Obrador reiteró que la variante no es tan peligrosa y no representa alza en hospitalizaciones ni fallecimientos.

"Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos", sostuvo.