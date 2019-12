Cárteles sí son terroristas: Bryan LeBarón

Chihuahua— Tras freno del presidente de Estados Unidos Donald Trump de designar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas extranjeras, la familia LeBarón reiteró el daño que provocan estos grupos.

"¡Sí, son terroristas! No hay otro nombre adecuado para ponerles a grupos que matan brutalmente a niños y mujeres inocentes", indicó Bryan LeBarón.

El mes pasado, LeBarón escribió un comunicado en el que consideró que los cárteles mexicanos representan más peligro para Estados Unidos que los grupos terroristas y días después, a través de una petición electrónica a la Casa Blanca, se pidió al Gobierno de EU denominarlos terroristas.

"¿Con qué otra definición puedes describir a personas que asesinan tan brutalmente y sin ningún respeto a la ley, todo esto con intenciones de incitar al terror?", se cuestionó luego del anuncio.

Agregó que la definición legal de México los condena a esa designación.

"¿Por qué tiene miedo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a seguir la ley de México al pie de la letra? ¿Será tan popular que ya no le importa la voz del Congreso o de la Corte Suprema? ¿Será que se siente por encima de la ley? ¿O teme que esta designación obligue al Estado mexicano a enfrentar una cruel realidad que vivimos los mexicanos en territorio nacional?", preguntó LeBarón, primo del activista Julián LeBarón.

Este fin de semana en su cuenta de Twitter, Trump afirmó que se había completado todo el trabajo y que estaba legalmente listo para emitir una declaratoria, pero que había decidido posponerla a petición de Andrés Manuel López Obrador.

"Todo el trabajo para declarar terroristas a los Cárteles Mexicanos como organizaciones terroristas está hecho. Estamos listos para hacerlo", aseguró.

"De cualquier manera, a petición de un hombre que me agrada y respeto, y ha trabajado muy bien con nosotros, Presidente Andrés Manuel López Obrador, detendremos temporalmente esta designación e iniciaremos esfuerzos conjuntos para combatir decisivamente a estas crecientes organizaciones", añadió.

El Mandatario estadounidense había amagado con incluir a las organizaciones delictivas mexicanas en la lista de asociaciones terroristas, luego de que miembros de la familia mexicoamericana LeBarón lo solicitaran a la Casa Blanca tras la masacre de nueve integrantes de su comunidad el pasado 4 de noviembre en la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, en los límites con Chihuahua.