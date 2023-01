Buscará Va por México invalidar 'Plan B'

Ciudad de México.— El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, adelantó que mañana los grupos parlamentarios de Va por México presentarán la acción de inconstitucionalidad contra el llamado "Plan B" de la reforma electoral, como parte de las acciones que buscan invalidar la reforma.

Creel respondió al morenista Ignacio Mier que las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son las que defienden al pueblo de las reformas que aprueba Morena.

PUBLICIDAD

"Lo que está rompiendo Morena son esas reglas; es decir, está atentando contra la Constitución, es decir, está atentando en contra del pueblo de México", manifestó.

La demanda que se presentará mañana miércoles es adicional a las que ya presentaron por separado cada una de las dirigencias del PAN, PRI y PRD contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Creel Miranda recordó que las acciones de inconstitucionalidad son impugnadas porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña y que no se les apliquen sanciones, las cuales también fueron disminuidas.

"Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, todo esto hace que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna por el hecho de que los funcionarios o servidores públicos hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciban aportaciones y éstas se traduzcan en su promoción y en propaganda política", explicó Creel.

Señaló que él, como presidente de la Cámara, no presentará controversia constitucional, porque no procedía, pero sí se espera que las presenten el propio Instituto Nacional Electoral y varios municipios.

Los grupos parlamentarios cuentan con el mínimo indispensable, un tercio de los diputados, para firmar la demanda.

"Presentamos tres acciones diferentes, porque cada una de las que hemos presentado son complementarias. Hemos estado en comunicación los tres partidos y encontramos enfoques que van hacia el mismo fin, pero que tienen, digamos, sus diferencias.

"La de Va por México aquí contempla e integra las tres en una", precisó.

Luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, defendiera la reforma electoral y afirmara que ellos son los que están con pueblo, Creel señaló que todos estos recursos buscan defender la Constitución y, por ende a todos los mexicanos.

"La Constitución es la carta de presentación del pueblo, del pueblo de México, no de un pueblo, no de otro pueblo, no de unos mexicanos y otros.

"La Constitución nos representa a todos nosotros y lo que estamos defendiendo nosotros es la Constitución, es decir, al pueblo de México. Solamente hay un pueblo, somos todos y todas mexicanas y mexicanos, absolutamente todos, y esa voluntad se traduce en un documento que son las reglas de nuestra coexistencia pacífica", argumentó.