'No quise dañar a reportera del NYT, pero me calumniaron'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiso dañar a la reportera del New York Times cuyo número de celular ventiló en una conferencia mañanera.

Pero argumentó, durante la entrevista que le dio al programa estadounidense 60 Minutos, que lo hizo como forma de responder a una calumnia de ese medio.

Recientemente usted mencionó a una reportera en su conferencia mañanera, muchos desde fuera vieron eso como una amenaza de usted hacia esa reportera ¿Qué piensa al respecto?, se le preguntó.

"Que no lo hice con la intención de dañarla, ella, como tú, son personas públicas, yo también, y hay que hacer la vida pública cada vez más pública", argumentó.

"Los del New York Times me calumniaron..."

Pero obviamente aquí es un país peligroso para los reporteros y al dar su número telefónico la estaba arriesgando ¿Qué pensó usted que estaba haciendo?

"No, no, no, es una forma de responder una calumnia, imagínese lo que significa que esta reportera, con todo respeto, y su periódico, el New York Times, escriban que el Presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes y no tengan ninguna prueba, que sea una vil calumnia", respondió.

¿Por qué, entonces, no solamente decir: no es cierto?

"Ah no, porque la calumnia cuando no mancha tizna, o sea, ellos saben muy bien que esas cosas no deben de hacerse".

El 22 de febrero, López Obrador leyó en Palacio Nacional el cuestionario que el New York Times le envió al vocero presidencial, Jesús Ramírez, sobre un reportaje relacionado con presuntos nexos de "aliados" del Mandatario con narcos.

Al exhibir las preguntas, con las que el New York Times buscaba tener una postura de la Presidencia, Löpez Obrador divulgó el teléfono personal de la jefa de la oficina del diario estadounidense en México, Natalie Kitroeff.

YouTube bajó el video de la conferencia matutina de ese día por infringir sus políticas sobre acoso y cyberbullying, lo que obligó a la Presidencia a eliminar esa parte.

'Quien gane Presidencia, piensa igual que la mayoría'

Cuestionado sobre la sucesión presidencial, López Obrador sostuvo que "es muy probable" que entregará la Presidencia a alguien que piensa igual que la mayoría de los mexicanos.

"Es muy probable que a quien entregue la banda presidencial a finales de septiembre, sea alguien que piense como piensa la mayoría de los mexicanos", expresó sin mencionar a Claudia Sheinbaum.

¿Si ella gana la elección continuará su agenda?, se le cuestionó.

"Yo ya no voy a participar, yo me voy a retirar", contestó.