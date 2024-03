Ahora aconseja AMLO a electores de EU

Ciudad de México.- En medio de medidas cautelares aplicadas por su presunta intervención en las elecciones de México, ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aconsejar a los ciudadanos que participarán en los comicios de Estados Unidos.

El Mandatario difundió esta noche un detrás de cámaras de 56 minutos de duración, de la entrevista que concedió a la cadena norteamericana CBS, para el programa 60 Minutes.

El Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre los consejos que daría a los electores del país vecino, en función del tratamiento que podrían dar el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump a los controles fronterizos.

"Yo le diría al elector estadounidense, en términos imaginarios, porque no tengo por qué involucrarme en estos asuntos, le diría que se informe más y que se busque siempre atender las causas, que no le crean mucho a los candidatos cuando están buscando los votos", señaló.

"Que sea muy cautelosa o cauteloso, precavido, que se informe bien, que no le crea tanto a los medios, porque son de manipulación que actúen con cuidado".

López Obrador también fue cuestionado sobre las elecciones en México y la continuidad de su proyecto, pero, a diferencia de la entrevista que ofreció al Canal Red -del izquierdista español Pablo Iglesias, en esta ocasión no hizo una referencia tan directa a la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Es muy probable que, a quién entregue la banda presidencial, a finales de septiembre, sea alguien que piense como piensa la mayoría de los mexicanos", expresó.

'No quise dañar a reportera del NYT'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiso dañar a la reportera del New York Times, cuyo número de celular ventiló en una conferencia mañanera.

Sin embargo, justificó que lo hizo como forma de responder a una calumnia del medio estadounidense.

"Recientemente usted mencionó a una reportera en su conferencia mañanera, muchos desde fuera vieron eso como una amenaza de usted hacia esa reportera ¿Qué piensa al respecto?", le preguntó la periodista estadounidense Sharyn Alfonsi en la entrevista para el programa 60 Minutes.

"Que no lo hice con la intención de dañarla, ella, como tú, son personas públicas, yo también, y hay que hacer la vida pública cada vez más pública", argumentó.

"Los del New York Times me calumniaron...", agregó.

Alfonsi interrumpió a AMLO para decir que México es un país peligroso para los reporteros, y que al revelar el teléfono de Natalie Kitroeff la arriesgó.

"¿Qué pensó usted que estaba haciendo?", le insistió.

"No, no, no, es una forma de responder una calumnia, imagínese lo que significa que esta reportera, con todo respeto, y su periódico, el NYT, escriban que el Presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes y no tengan ninguna prueba, que sea una vil calumnia", respondió.

"¿Por qué, entonces, no solamente decir: 'no es cierto'?"

"Ah, no, porque la calumnia cuando no mancha tizna, o sea, ellos saben muy bien que esas cosas no deben de hacerse", expresó López Obrador.

Que sí y que no

En el fragmento de la entrevista transmitido el pasado domingo, López Obrador reconoció que en México sí se produce fentanilo, aunque minimizó el tamaño de la producción con el argumento de que también se fabrica en Estados Unidos y Canadá.

Al siguiente día, durante su conferencia matutina, sostuvo sus dichos, pero advirtió que "muy poco" de ese opioide sintético se elabora en el territorio nacional.

Sin embargo, en el nuevo material detrás de cámaras compartido esta noche, el Presidente negó que el fentanilo se elabore en el País.

"¿No se produce en México?", se le preguntó.

"No, no, aquí llegan precursores químicos, las sustancias, no se hace fentanilo".

Al ser cuestionado sobre si permitiría que el Gobierno de Estados entre al País para combatir a los cárteles, respondió que no.

"Ellos dicen que la raíz del asunto son los cárteles de la droga. No, la raíz del asunto es el consumo", agregó.