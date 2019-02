Buscan agravar portación ilegal de armas

Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, informó que su partido buscará que la prisión preventiva oficiosa se extienda al delito de portación ilegal de armas.

El legislador indicó que este delito deberá sumarse a los tres que Morena quiere mantener de la minuta enviada en diciembre pasado por el Senado a la Cámara de Diputados: robo de combustible, uso electoral de recursos públicos y corrupción.

"Algunos de nosotros consideramos que, adicionalmente a las tres consideraciones que el grupo parlamentario mayoritario quiere mantener en la minuta que llegó del Senado, en el caso de nosotros vamos a proponer que se meta el tema de la portación de armas", señaló.

La minuta enviada por el Senado contempló nueve delitos, pero los diputados aprobaron dejar solamente tres: robo de combustibles, corrupción y delitos electorales

Escobar consideró fundamental discutir, en el marco de la reforma al Artículo 19 constitucional impulsada por Morena, la portación ilegal de armas, un tema que está desde 2016.

En diciembre de ese año, el Senado aprobó modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer las penas y garantizar que los acusados de este delito permanezcan en prisión; no obstante, la iniciativa se quedó atorada en la Cámara de Diputados.

"Es fundamental en este País darle un principio de rigor a un tema que ha venido desde 2016", señaló.

Sobre la reforma educativa que también impulsa Morena, el coordinador de los diputados del Verde Ecologista calificó como positivo que ésta cree condiciones para establecer el medio ambiente como materia curricular.

No obstante, advirtió que la evaluación a los maestros es uno de los temas que no pueden desaparecer del sistema educativo.

Dijo que su partido está a favor de quitarle lo punitivo a la evaluación magisterial, pero insistió en que ésta debe permanecer.

"Nosotros no vamos a ir en la parte de suspender las evaluaciones, hay que quitarle cualquier elemento de punitividad, especialmente de carácter laboral a las evaluaciones, pero necesitamos mantenerlas", señaló.

Escobar aseguró que los maestros nunca han estado en contra de la evaluación, pero sí de que ésta sea utilizada con fines punitivos.

"Estoy convencido y aparte los he escuchado, ellos nunca han estado en contra de la evaluación, estaban en contra de la evaluación punitiva, pero lo que es la evaluación yo creo que es una característica que debemos mantener, costo muchísimo integrarla al esquema educativo de nuestro País", indicó.