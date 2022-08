Buscan a sus desaparecidos entre amenazas del crimen organizado

Sinaloa.- Cecilia está excavando dentro de una finca. Clava la pala, saca la tierra y lo repite. Luego clava una varilla, se recarga en ella para hundirla y después la saca, se descubre el rostro y lleva ese fierro a la nariz. Lo huele. No hay nada ahí.

-¿Cómo sabes si hay alguien?

"El olor es bien fuerte, te entra a la nariz y arde como que te pellizca. Eso no pasa con los cuerpos viejos, se les va el olor, pero les queda la grasa, así lo identificas, se le queda en la varilla", dice esta mujer de 25 años que rastrea dentro de una finca en medio de cultivos de maíz y mango.

Busca a sus hermanos Alejandro (27 años) y Marco (35 años) junto con su madre, la señora Cecilia Patricia Flores Armenta.

Ambas han rastreado en Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California, Jalisco y en más lugares para tratar de encontrarlos. Así han sacado cientos de cuerpos con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Ambas, también, están desplazadas. Dejaron su casa en Huatabampo, Sonora, tras haber sido amenazadas. Eso no las detiene y ahora mismo están en Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, excavando entre el maíz y los mangos en plena temporada de cosecha.

"Esto es muy cansado, esperamos que la persona que nos dijo del lugar venga, nos diga si es abajo de los mangos, abajo de alguna casa, a un lado de la otra casa, abajo de un árbol de guamúchil, algo tiene que recordar del lugar porque estuvieron presentes cuando lo sepultaron", dice Cecilia mientras descansa debajo de un árbol de mango y muestra una foto de ella posando junto a un rosal con flores rojas.

La lucha de ambas mujeres comenzó el 30 de octubre de 2015 en Juan José Ríos, Sinaloa, cuando desaparecieron a Alejandro. En ese tiempo, Cecilia Patricia se unió a los colectivos de búsqueda del norte de esa entidad que ya sortearon entre los campos para clavar palas y varillas para encontrar cuerpos.

Sinaloa, al noroeste del país, es un lugar caluroso pero con clima perfecto para sembrar casi cualquier cosa. Es tan buena esta tierra que a este Estado le han apodado "el granero de México", por la gran cantidad de alimento que se puede cosechar, sobre todo maíz y tomate.

Pero en esta tierra no solo se siembran granos y hortalizas, también se han enterrado los cuerpos de centenas de personas de forma clandestina. Solo en los últimos 12 años se han hallado a más de 500 personas en fosas.

La mayoría de quienes buscan, haciéndolo en colectivo o solitario, son las madres de los casi 6 mil hombres y mujeres que siguen desaparecidos en Sinaloa.

Ambas mujeres se desplazaron a Sonora y allá les desaparecieron a Marco Antonio y Jesús Adrián. Fue el 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino. Seis días después fue localizado Jesús Adrián con vida, en medio de un campo enmontado, pero Marco Antonio, a la fecha, sigue sin ser hallado.

Cecilia Patricia y su hija se convirtieron en activistas, una labor incómoda para grupos criminales y operadores estatales coludidos con el crimen. Su actividad les costó amenazas y más agresiones. Hoy viven desplazadas y mantienen su lucha apoyándose con otros colectivos en el país.

Sonora y sus desaparecidos

En Sonora han sido desaparecidas hasta 6 mil 817 personas, de las cuales, 4 mil 385 permanecen en ese estatus, mientras que 2 mil 265 fueron halladas con vida y otras 167 asesinadas, según los datos reportados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Casi todos esos casos se han registrado desde 2016 a la fecha, cuando grupos criminales comenzaron a tener mayor presencia en el Estado. Tráfico de armas y la producción y tráfico de drogas, sobre todo sintéticas, han provocado una serie de conflictos por territorios.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2006 y 2021 fueron 385 mil 659 las personas desplazadas internamente por la violencia en México. Los que reportaron más migraciones forzadas fueron Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Esa violencia ha alcanzado a las buscadoras.

Apenas el 15 de julio de 2021 se reportó el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora y quien buscaba a Brayan Omar Celaya, su esposo, quien fue desaparecido en diciembre de 2020.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el asesinato lo cometió un hombre llamado Marco Antonio, de 41 años de edad, quien fue detenido en febrero de este 2022 durante un operativo de captura por la desaparición de otras cinco personas.

Tras anunciarse la captura del presunto feminicida, la Fiscalía aprovechó también para asegurar que se tenía al presunto responsable de la desaparición de Brayan Omar Celaya.

"Lamentamos mucho lo que le pasó a Aranza, que la hayan asesinado de esa manera", señala Cecilia Delgado, fundadora del colectivo Guerreras Buscadoras, que aglutina a más de 400 familias en este Estado norteño.

Delgado se mantiene firme en las búsquedas, aunque estas sigan siendo un factor de riesgo.

"He recibido amenazas y gracias a Dios no ha pasado de ahí y les digo que no quiero más, que ya me quitaron un hijo, ya me quitaron un sobrino y yo quiero seguir buscando a los demás con paz y tranquilidad, a todos", dice la mujer.

Las buscadoras han aprendido a rastrear siempre con escoltas de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, estar buscando en los campos o bajando herramientas afuera de sus casas. Siempre con policías como escoltas por el miedo a ser asesinadas por tratar de encontrar a sus desaparecidos.