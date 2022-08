La venganza del Cártel de Sinaloa contra policías

Culiacán- San Pedro, un rancho que divide a Culiacán y Navolato, es un lugar histórico, se libró una batalla contra el Ejército francés el 22 de diciembre de 1864, como dos años antes pasó en Puebla y con héroes patrios distintos.

En este lugar hay un obelisco que rememora esa fecha, campos agrícolas y una decena de historias que incluyen asesinatos y desapariciones de policías.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es Reyes Yosimar García Cruz, de 28 años, desaparecido el 26 de enero de 2017.

"Salió de trabajar a las 3 de la tarde de la Policía Municipal. Se fue por su novia a la colonia Tierra Blanca y juntos fueron a cortarse el cabello. Tenían que bañarse y vinieron para la casa. Aquí ya estaba su hermano menor, el Ángel. Pidieron pizza para ver películas y Yosimar puso agua a calentar mientras se desnudaba para bañarse.

"Le pidió a su hermano que saliera al frente a abrir la llave de paso y Ángel vio una camioneta Tacoma, pero no le dio importancia. Cuando se sentó en la sala oyó tocar la puerta, volteó y en chinga le dijo a Yosimar que había gente armada afuera. Le pidió que no jugara con eso, pero la novia de Yosimar lo confirmó. El Yosi pidió que se tranquilizaran y un hombre gritó 'ahí está'. Yosimar subió así en bóxer para ponerse una camisa y el Ángel le preguntó que qué pasaba y Yosimar le dijo que no se preocupara, que eran compañeros, que lo iba a arreglar. Los hombres entraron a la casa, lo sometieron con golpes, lo esposaron y se lo llevaron".

Quien lo cuenta es María Isabel Cruz Bernal, madre de Reyes Yosimar, en un expediente de más de 80 hojas que elaboró la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) -al cual REFORMA pudo tener acceso-, como parte de un Análisis de Contexto para conocer la situación de la desaparición del joven policía.

Una semana antes de la desaparición, otros dos elementos municipales habían sido desaparecidos: José Antonio Saavedra Ortega e Israel Ruiz Félix.

Los tres fueron desaparecidos como represalia por haber auxiliado a militares que fueron emboscados la madrugada del 30 de septiembre de 2016, en la carretera que conecta con Badiraguato y Culiacán, por un grupo de personas armadas con rifles y bazucas. Los atacaron para rescatar a un hombre llamado Julio Óscar Ortiz, "El Kevin", relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Solo un grupo de policías comandado por Israel Ruiz Félix atendió al llamado de auxilio. Tres meses y medio después, esos policías fueron asesinados o desaparecidos.

El cuerpo de Ruiz Félix es el único que ha sido localizado. Estaba calcinado y enterrado en una fosa en San Pedro. Lo encontró en febrero ese grupo de mujeres con familiares desaparecidos, con María Isabel a la cabeza. Tras ese hallazgo, ese grupo se convirtió en "Sabuesos Guerreras", un colectivo que ahora aglutina 400 familias que buscan a personas desaparecidas en Sinaloa.

Ese año fueron desaparecidos solo ellos tres, pero otros 22 compañeros fueron asesinados.

La guerra de 'Los Chapitos'

En 2014, mientras se mantenía en prisión, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", habría repartido en tres partes iguales la participación en el Cártel de Sinaloa: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo (sus hijos) y su mano derecha, Dámaso López Núñez, "El Licenciado".

Esta repartición no fue del agrado de los involucrados, sobre todo de sus hijos, por lo que a partir de entonces iniciaron un ataque contra "El Licenciado", generando fricciones entre estas dos partes del Cártel de Sinaloa, e iniciando una escisión que derivó en atentados de los hijos de "El Chapo" contra la gente de Dámaso López Núñez.

Al margen quedaron liderazgos históricos como Ismael Zambada García, "El Mayo", que tenía 67 años en ese entonces, y Juan José Esparragoza, "El Azul", de 66 años. Sin embargo, se vieron vulnerados por los "nuevos jefes del Cártel" por las disputas que se prolongaron hacia 2015, cuando los asesinatos comenzaron a repuntar a niveles similares a los de 2010 y 2011, cuando la llamada "guerra contra las drogas" estaba en operación oficial por el Gobierno mexicano.

El 8 de julio de 2015 ocurrió la fuga de Joaquín Guzmán Loera de la cárcel de El Altiplano, en el Estado de México, lo que significó un reajuste al interior del Cártel, pero en 2016 se le volvió a aprehender y eso dio lugar a más actos violentos por el control de la organización.

En enero de 2017, "El Chapo" fue extraditado a EU y los ataques arreciaron, dando cuenta también a fuerzas estatales, sobre todo las policías municipales que fueron comparsa para los distintos grupos criminales que integran el Cártel de Sinaloa.

La emboscada a militares

Todo inició en Bacacoragua, un pueblo en el que hay 10 casas y una escuela donde Conafe imparte clases de preescolar y primaria. Ahí un retén de militares trató de parar una camioneta donde, según la versión del Ejército mexicano, había personas armadas.

La camioneta no se paró y, entonces, los militares comenzaron a disparar. En la misma versión del Ejército, las personas también dispararon, pero de ese enfrentamiento sólo hubo personas civiles heridas. Una de ellas, Julio Óscar Ortiz, "El Kevin", quien fue trasladado por una ambulancia de Cruz Roja a Culiacán, custodiada por camiones y camionetas militares.

Tres horas más tarde, aproximadamente a las 3:25 horas del 30 de septiembre de 2016, la ambulancia y los militares llegaron a Culiacán, cruzaron por la zona norte, que da a la carretera México 15, pero un grupo armado los atacó para rescatar a esa persona. Ahí murieron cinco soldados, otros 10 quedaron heridos, también hubo un paramédico herido y, al mismo tiempo, quedó al desnudo la descoordinación de las autoridades.

El hombre fue rescatado y luego de eso comenzó una serie de desapariciones y matanzas de policías que acudieron al llamado de auxilio.

En ese grupo estaban Israel Ruiz Félix, José Antonio Saavedra Ortega, Jesús Alberto López Vargas, José Ontiveros Rivera, Jorge Eusebio Soto Bustamante, Juan Carlos Savala Valencia, Jaciel Amador Mendoza y Juan Zurita Hernández. Todos ellos fueron asesinados entre enero y abril del 2017.

La situación es que el Cártel de Sinaloa, específicamente Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, los tenía identificados como protectores y pistoleros de Dámaso López Núñez, "El Licenciado".

La versión que sostiene la Comisión Nacional de Búsqueda, con datos de acceso confidencial, es que aquel rescate de "El Kevin" fue hecha por "El Licenciado" para mantenerlo como rehén y utilizarlo para negociaciones posteriores.

Es decir, fueron los mismos policías municipales los que habrían apoyado el rescate y el Cártel los asesinó.

Con ellos hubo más agentes asesinados, entre ellos Reyes Yosimar García Cruz, pues aunque no estuvo en el rescate, era identificado como parte del grupo que comandó Ruiz Félix. Al menos así lo delataron sus registros telefónicos a los que tuvo acceso la Comisión Nacional de Búsqueda.

"En el caso de Reyes Yosimar García Cruz, no hay elementos en la investigación penal que lo vinculen con el crimen organizado y tampoco que sugieran que fuese víctima de una acción deliberada en su contra derivada de algún conflicto con personas que pudieran hacerle algún daño. Las testimoniales permiten observar que se le percibe como una víctima de las acciones de terceros, específicamente de la actividad criminal que se presume realiza Israel Ruiz Félix", indicó la Comisión Nacional de Búsqueda.

Reyes Yosimar fue desaparecido y a la fecha sigue sin ser localizado. Lo mismo sucede con el policía José Antonio Saavedra Ortega. El resto de sus compañeros fueron localizados sin vida, la mayoría en San Pedro, un pueblo al poniente de Culiacán.

Ahí mismo en San Pedro sigue siendo buscado Reyes Yosimar García Cruz por su madre.

Han "limpiado" campos y riberas del Río Culiacán donde hay una cribas de tierra, localizando 5 mil restos y fragmentos de hueso, muchos de ellos carbonizados, pero ninguno del hijo de la señora María Isabel Cruz Bernal.