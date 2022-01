Busca EU asociación con México en descarbonización

Ciudad de México- La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, aseguró que busca una asociación con México para que la región de América del Norte transite hacia las energías limpias.

Al participar en una mesa redonda sobre "Las mujeres en el sector energético", la funcionaria comentó que es deseable que se resuelva el debate que se está llevando a cabo en México sobre las reformas en materia energética.

"Estamos aquí, el Gobierno de Estados Unidos con dos mensajes en realidad. El primero es que vemos una gran oportunidad en asociarnos con México para la energía limpia de aquí en adelante, y para poder hacer que América del Norte pueda ser unificada, un área económica unificada con estos objetivos hacia la descarbonización", aseguró Granholm.

"Y también nosotros esperamos que las gestiones con respecto a la reforma energética se puedan resolver para entonces poder llegar a esta gran oportunidad y sabemos que esto se está debatiendo justo ahora".

En su oportunidad, Rocío Nahle, secretaria de Energía de México, dijo que ha habido un buen entendimiento con Granholm sobre la política energética de cada país, además de que hubo una invitación al trabajo conjunto.

Sin embargo, recalcó que México está en una transición energética, por lo que no puede ser de "un día para otro".

"Nos reunimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y me encantó la reunión porque hubo una interacción de bastante tiempo que generó el Presidente para explicar cuál es la política energética de México, cómo cada país se acomoda a lo que tiene, sus recursos naturales, a su propia demanda, pero como todo el mundo vamos caminando hacia la transición energética, y como dice la palabra transitar, no es de un día para otro, transitar es caminar hacia, sería un absurdo desconectarse enseguida", subrayó Nahle.

Plantean atraer planta manufacturera de Asia a América del Norte

Para evitar que los países de América del Norte presenten déficits comerciales importantes en relación con otras regiones del mundo, es necesario atraer planta manufacturera de Asia a México y Estados Unidos, señaló Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda.

Durante su participación en la mesa redonda, el funcionario comentó que en el Diálogo de Alto Nivel que se llevó a cabo en Washington en noviembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la idea de coordinarse con el Gobierno de Estados Unidos para evitar que se presenten desbalances comerciales.

"México, en particular, tiene un déficit muy fuerte con Asia de productos que se podrían fabricar en el País y la prueba de eso lo vivimos durante la pandemia, y en la postpandemia, cuando no podemos tener acceso a productos básicos, como electrodomésticos, partes automotrices, y ya no hablemos de electrónicos. Esto nos pintó una vulnerabilidad demasiado fuerte para una región norteamericana demasiado grande y fuerte", dijo Ramírez de la O.

"Nos parece una ironía que en pocos años nuestras economías, que han sido economías muy abiertas y muy respetuosas del marco comercial mundial, estén sufriendo de estos déficits en cuenta corriente externa muy altos".

Explicó que el proyecto consiste en atraer planta manufacturera de Asia a Norteamérica, el cual será promovido en las próximas semanas entre los sectores público y privado de Estados Unidos.

"No necesitamos ser proteccionistas con tarifas o con permisos a la importación, lo único que necesitamos hacer es demostrar a la industria que el flete de Asia ya se quintuplicó, que la carga en los puertos del pacífico de los Estados Unidos está atorada, porque no hay capacidad para dar respuesta rápida a un repunte de la demanda tan fuerte como lo tuvimos en el postCovid", planteó.

Añadió que México tiene dos regiones que se están desarrollando con el enfoque de atraer industria, uno es el Istmo de Tehuantepec en donde se construirán 10 parques industriales y la otra es la zona norte del País.

En la mesa también participaron la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora; y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).