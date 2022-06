Brilla México en el top de bares norteamericanos

Ciudad de México.- Esta semana fue revelado el listado de los 50 Mejores Bares de Norteamérica. A quien le quede duda de que México tiene barras y mixología de talla internacional le bastará asomarse al top 10 de la nómina para constatarlo.

Son dos bares de la CDMX, Handshake Speakeasy y Licorería Limantour, los que se posicionaron respectivamente en el segundo y tercer lugar del ranking. Y hay en total 11 establecimientos mexicanos en la recién estrenada lista regional.

"Es un gran honor ser el bar número uno en México y el segundo en la región. Estamos muy orgullosos de representar a México internacionalmente", reconoce Erick Van Beek, socio de Handshake Speakeasy.

De la mano de sus creadores y bartenders, nos asomamos a la historia, la filosofía, los tragos y la esencia de los dos espacios mexicanos en el top 3.