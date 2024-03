Confía SRE en demostrar negligencia de vendedores de armas

Ciudad de México.- Superada la primera parte del juicio, en la que los vendedores pidieron infructuosamente desechar la demanda del Gobierno mexicano, la Cancillería ahora se enfocará en presentar evidencia sobre cómo se trafican las armas de Estados Unidos a México, indicó Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Cancillería.

Entrevistado tras el fallo de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, que ayer resolvió que México sí puede demandar a las tiendas de armas y éstas no gozan de inmunidad, indicó que cuentan con suficiente evidencia para demostrar que las tiendas demandadas comercializaron sus armas a sabiendas de que terminarían en manos del crimen organizado.

La parte fundamental de la evidencia, explicó, es la trazabilidad, es decir, la ruta que sigue una arma desde que es fabricada o importada a los Estados Unidos, pasando por los distribuidores, los compradores minorista y, para el caso de interés de México, el lugar y las circunstancias de su aseguramiento.

"La información de trazabilidad va a ser contundente, porque a diferencia de otros juicios donde se tiene que probar que hay un nexo causal, aquí el nexo de causalidad lo ofrece la misma información de trazabilidad de un programa del gobierno de los Estados Unidos.

"Esa información ya existe, lo que pasa es que no es pública, entonces, con el litigio se podrá hacer pública y va a ser muy revelador, porque son 10, 15 años de una constante: 70 por ciento de las armas que se compran en México provienen de los Estados Unidos. Y va a ser muy revelador ver cuántas de esas armas provienen de las tiendas que estamos demandando", detalló.

El 10 de octubre de 2022, el Gobierno de México presentó una demanda contra cinco tiendas de venta de armas de fuego ubicadas en Arizona al considerar que han sido negligentes en la comercialización de sus productos, pues le han vendido reiteradamente armas a prestanombres o traficantes que las han introducido ilegalmente al país.

Celorio explicó que las empresas demandadas cuentan con 45 días para presentar un recurso ante una Corte de Apelación del noveno circuito en San Francisco, California.

Sin embargo, dijo, ya existe un precedente, en la otra demanda presentada por México contra los fabricantes de armas, en el que la Corte de Apelaciones de Boston también estableció que las compañías no gozan de inmunidad y pueden ser demandadas por un país extranjero.

"El noveno circuito en San Francisco, California es un circuito muy liberal, entonces, nos sentimos confiados que si las empresas a las que demandamos en Arizona recurren a la Corte de Apelaciones, vamos a ganar esa apelación también", indicó.

Las empresas demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC (también conocida como The Hub Target Sports); Ammo A-Z, LLC; y Sprague's Sports, INC.