Baja Presidencia mañaneras tras órdenes de INE y TEPJF

Ciudad de México.- La Presidencia de la República eliminó de sus redes sociales y páginas oficiales los videos y versiones estenográficas de tres mañaneras, en las que Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a temas electorales.

En cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE), el ejecutivo bajó de sus sitios y cuentas las conferencias del 9, 11 y 24 de mayo.

El material fue eliminado de los canales de YouTube del Gobierno de México, Cepropie y Andrés Manuel López Obrador, pero también de las cuentas de Twitter, Facebook y Spotify.

En la página de presidente.gob.mx aún se puede consultar la versión estenográfica del 24 de mayo, sin embargo, fueron eliminadas las declaraciones señaladas por el INE.

El pasado viernes, las máximas autoridades electorales aseguraron que el Jefe del Ejecutivo vulnera la equidad de los comicios de Coahuila y Estado de México, por algunos comentarios realizados durante su mañanera, ya que pidió el voto a favor de quienes apoyan las políticas de su gobierno, apeló a sufragar contra los opositores e hizo referencia a programas sociales.

Consejeros y magistrados ordenaron medidas cautelares y pidieron al presidente no repetir las conductas violatorias de la ley.

En el caso particular del INE, la Comisión de Quejas advirtió que si el mandatario insiste en emitir ese tipo de mensajes, podría ordenar la censura de las mañaneras.

Este lunes, en Palacio Nacional, López Obrador había adelantado su intención de acatar las resoluciones, aunque dijo no tener idea de las expresiones que resultaron violatorias de la ley.

"No sé exactamente qué fue lo que dije y que están prohibiendo, pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema.

"Ya la gente, cuando nosotros vamos, ellos van de regreso, se dan cuenta de todo, el pueblo está muy consciente", soltó.