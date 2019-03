Avanza Guardia Nacional en 13 estados

En las últimas 24 horas, la propuesta de crear la Guardia Nacional avanzó en los Congresos de Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Baja California Sur y Tlaxcala, con lo que suman 13 de 17 aprobaciones que se necesitan para formalizar el cuerpo policiaco.

En los días anteriores, el aval a la minuta de reformas a la Constitución remitida por la Cámara de Diputados se concedió en Guerrero, Campeche, Chiapas, Tabasco, Nuevo León y Colima.

En Zacatecas, 25 de 30 diputados, porque cinco no estuvieron presentes, respaldaron el proyecto que anteriormente pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el caso de Hidalgo, el Congreso respaldó la propuesta de la Federación con el voto de 29 legisladores, pues uno no acudió a la sesión.

La decisión en el Pleno sucedió después de que se formuló el dictamen en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

También en Querétaro, donde presenciaron la sesión los 25 legisladores que conforman el Congreso, se avaló de forma unánime la minuta.

En el Estado de México, 73 legisladores votaron a favor y dos faltaron a la sesión; en Tlaxcala, fue aprobada por unanimidad de los 25 diputados; y en Durango, los 22 que se presentaron a la sesión votaron a favor mientras que tres funcionarios no asistieron.

En Baja California Sur, los 21 diputados que conforman el Congreso local avalaron la Guardia Nacional.

Para el próximo miércoles, las discusiones legislativas serían en Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa; el jueves, en Veracruz y Ciudad de México, y el viernes, en Morelos.

De continuar la tendencia, para el próximo jueves se tendrían los avales de 17 Congresos locales, los necesarios para que comience a operar la Guardia Nacional.