Avalan hasta 45 años de cárcel por tentativa de feminicidio

Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica la tentativa de feminicidio como delito y establece sanciones de entre 20 y 45 años de prisión.

El dictamen aprobado en lo general con 453 votos a favor y 24 abstenciones modifica el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 63 y 85 del Código Penal Federal.

La reforma establece que se ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de feminicidio en grado de tentativa punible y que no gozarán de libertad condicionada o anticipada y de la sustitución de penas las personas sentenciadas por este delito.

Además, plantea que la pena por este delito no podrá ser menor a la mitad de la prevista para el delito de feminicidio consumado y podrá llegar hasta dos terceras partes de ésta.

Actualmente, el Código Penal Federal sanciona el feminicidio consumado con penas de entre 40 y 60 años de prisión y multas que van de 500 a mil días.

La priista Adriana Campos indicó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México cada día 11 mujeres son víctimas de feminicidio y 2 mil 747 asesinatos han sido tipificados como homicidios dolosos, violencia que aumenta debido a las agresiones en el hogar, el secuestro y la trata de personas.

Señaló que el marco legal actual no tipifica el grado de tentativa, por lo que no hay castigo para aquellos que intentan matar a una mujer y no lo logran.

Campos confió en que la reforma garantizará que ninguna persona agresora continúe en libertad y que la integridad de la víctima sea salvaguardada en todo momento por las autoridades competentes.

"Se está garantizando que ninguna persona agresora continúe en libertad tras intentar matar a una mujer en este País", afirmó.

La panista Paulina Rubio Fernández recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un nuevo criterio según el cual no se puede decretar prisión preventiva oficiosa por el delito de violación en grado de tentativa.

Lo anterior, dijo, con el argumento de que esta posibilidad no se señala de manera explícita en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La legisladora dijo que es seguro que pronto este criterio sea aplicado al feminicidio, por lo que la reforma pretende ir un paso adelante.

"Este criterio seguramente será aplicado pronto al feminicidio, por eso queremos ir un paso adelante y brindar esta medida cautelar para el caso del feminicidio", sostuvo.

La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez indicó que actualmente muchos de los casos de tentativa de feminicidio son tratados como casos de lesiones o de violencia familiar, sobre todo cuando el atacante es su pareja.

Pérez dijo que con esta reforma, los diputados tienen la oportunidad de ver a los ojos a las mujeres que han levantado la voz en búsqueda de justicia y de garantizar lo que tanto han pedido en las calles: ni una más.

"Tenemos la oportunidad de ver de frente a las miles de mujeres que han levantado la voz y que han demandado justicia, de resarcir la opacidad con las que se les ha tratado, de pedirles perdón, de reconocer que nada ni nadie les devolverá lo que han perdido, pero también de garantizarles lo que ellas y nosotras hemos gritado en las calles: ¡ni una más, ni una menos!", dijo.