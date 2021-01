Asumirá Moctezuma como embajador en dos semanas

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en dos semanas viajará a Washington para ocupar su nuevo cargo de Embajador de México en Estados Unidos.

"Yo creo que es debut y despedida, porque ya en un par de semanas estaré partiendo allá, a Washington", dijo al final de una conversación con los diputados de Movimiento Ciudadano (MC).

El 16 de diciembre, Moctezuma Barragán fue propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para la Embajada que dejó Martha Bárcena con su jubilación.

Durante la reunión, realizada por videoconferencia, la coordinadora de los diputados de MC, Fabiola Loyola, le deseó buena suerte.

"Gracias por hacerse el espacio (para participar en la reunión), y todo el éxito, Secretario, en su nueva encomienda en las siguientes dos semanas", expresó.

Moctezuma Barragán, ex Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el Gobierno de Ernesto Zedillo y ex presidente de la Fundación de TVAzteca, será sustituido en la SEP por la ex candidata al Gobierno del Estado de México Delfina Gómez.

En su conversación con los legisladores, previa al inicio del nuevo periodo de sesiones, Moctezuma Barragán expuso los beneficios de la Ley de Educación Superior, que aprobó el Senado el 9 de diciembre y que está pendiente de ser ratificada por la Cámara de Diputados.