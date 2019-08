Asegura López Obrador que Slim invertirá en México

Ciudad de México— Tras asegurar que tiene buena relación con el sector empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su reunión de ayer con Carlos Slim en Palacio Nacional, el dueño de Grupo Carso le prometió que seguirá invirtiendo en el país.

"Ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de seguir invirtiendo en el país y es buena la relación y así con otros empresarios es buena la relación, les diría que es buena la relación", dijo en su conferencia de prensa.

El mandatario se dijo confiado en que la economía crecerá y para ello contará con el apoyo de los empresarios.

"Hay comunicación permanente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ayer mismo me reuní con Carlos Salazar y estoy seguro de que va a crecer la economía. Además, estamos haciendo bien las cosas", sostuvo.

López Obrador relató que en su encuentro de ayer en Palacio Nacional con Slim, el empresario expresó su posición de que, en estos tiempos de transformación, lo mejor es invertir en México.

"Me contó algo que sirve para entender cuál es su filosofía, me habló de que su padre tenía un comercio aquí en Corregidora y lo mantuvo en los momentos de más violencia en México, cuando la Revolución", dijo.

"Me decía: si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza y claro ni siquiera se pueden comparar los tiempos, porque ahora estamos hablando de una transformación profunda como la Revolución Mexicana, pero sin violencia".