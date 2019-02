Arrecia López Obrador crítica contra órganos autónomos

Ciudad de México— El presidente López Obrador arreció su critica contra os organismos autónomos.

Criticó elevados sueldos de sus funcionarios e incluso señaló que se les permitió cometer ilícitos y se pagaban sus fianzas.

"Muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre poder público y poder privado, o sea no había frontera, no había separación, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, mas hombres que mujeres, entonces ya hay esta separación que es sana para todos", dijo en conferencia mañanera.

"Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos".

El presidente aseguró que no está en contra de la IP, sino de la corrupción, por lo que pidió apoyar sólo a empresas con ética.

"Quiero volver a dejar en claro que no estamos en contra del sector privado, estamos en contra de la corrupción y son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden, el sector privado que hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a dañar al País a saquear a la hacienda pública, entonces pedirles eso, estoy seguro que va a haber una muy buena respuesta del sector privado", sostuvo.

"Afortunadamente se vencieron plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos y ahora, de acuerdo con la ley, nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos, se decidió no cancelarlos para no dar pretextos o excusas porque siempre recurren, les decía yo que gritan como pregoneros que se esta afectando al sector privado, no, nosotros necesitamos la participación del sector privado".