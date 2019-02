Arman Comisión para negociar estancias

Ciudad de México— Una comisión de senadores de Morena se reunirá este jueves con las secretarias de Gobernación y Bienestar para negociar una salida al conflicto por las estancias infantiles.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, reconoció que es una preocupación de los legisladores la modificación del programa, pues muchos no están de acuerdo y quieren encontrar una solución intermedia.

"Vemos que el tema de estancias se va a revisar por el Gobierno federal, somos poder legislativo y estamos intentando conversar y buscar una solución, buscar alternativas", dijo.

La senadora Malú Mícher aseguró que en el encuentro privado con la secretaria del Bienestar, María Luis Albores, y la subsecretaria Ariadna Montiel, los legisladores dieron opciones.

Por ejemplo, expuso, que se mantenga el subsidio a las estancias que han actuado bien, y se castigue a las que no, así como se seguir con el rango de edad hasta los 4 años cuando no existan escuelas cerca o se dé el apoyo a quienes tengan seguridad social pero no hay guardería cerca.

En el encuentro de este jueves, se pedirá expresamente que no se quite el subsidio, y en caso de que no se pueda, buscar opciones que impacten lo menos posible a los padres.

"Sí se va a hacer la gestión de que no haya recorte. Yo se los dije desde diciembre 'este recorte no es correcto'", dijo.

Aseguró que no está de acuerdo en que los niños sean cuidados por los abuelos y a ellos se les entreguen los recursos.

En caso de que el Gobierno federal insista en entregar directamente el recurso a los padres, indicó, pedirán que exista un método de supervisión, para garantizar que se usará para el pago de estancias.