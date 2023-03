Arma cártel colombiano red de 'lavado' en México

Ciudad de México.- Autoridades federales investigan el supuesto lavado de dinero del Cártel del Norte del Valle de Colombia, uno de los principales proveedores de cocaína de las organizaciones criminales mexicanas, en la firma de asesoría de inversiones Black Wall Street Capital, cateada la semana pasada en la Colonia Anzures.

El 16 de febrero de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia anónima de un sujeto que trabajaba para el colombiano Eduard Fernando Giraldo Cardoza, "El Boliqueso", capo de la agrupación.

Su motivación era cobrarle un agravio a Alfredo Benavides Garza, "El Blacks", a quien señaló como otro operador en México de este grupo criminal, quien lo golpeó en una fiesta por involucrarse con la mujer.

"Quiero levantar una denuncia en contra de Alfredo Benavides Garza, yo trabajaba moviendo cocaína y metanfetamina y armas en los vehículos de su propiedad, siempre éramos escoltados por una Durango blanca con placas RCD714A Charger o motos por el Estado de México y la Ciudad de México. Usábamos vehículos particulares como varias Cayenne, todas con la placa diplomática DMM06, estas placas son falsas", relató.

"Estuve trabajando para él varios años, tuve problemas con él porque en una de las fiestas que realizó en una casa de Querétaro, en la Calle Robles 120, en donde me enredé sentimentalmente con una de las chicas colombianas que llegaban a sus fiestas, pero esto no fue de su agrado y me amenazó de muerte e incluso me golpeó ese día, corriéndome del lugar, por lo cual tuve que desaparecer por temor a que me matara".

En su denuncia, señaló que Benavides trabajaba para "El Boliqueso", de quien sabía que dirigía una red de narcotráfico desde Sudamérica y era buscado por la justicia de Estados Unidos.

"Conozco varios domicilios donde mueven y guardan drogas y armas", refirió.

Según el anónimo, una de las aeronaves que operaba es el avión con matrícula XB-RCM, quemado el 5 de julio de 2020 en Quintana Roo, tras un aterrizaje de emergencia en el que los traficantes perdieron 390 kilos de cocaína.

El 12 de abril del año pasado, la Secretaría de Marina detuvo a Giraldo Cardoza en la Colonia El Rosario, en Coyoacán, y de inmediato fue deportado a su país, pero las autoridades le han seguido la pista a la red de cómplices.

Según la indagatoria de la FGR, Benavides Garza, "El Blacks", cuenta con una flota de vehículos con placas diplomáticas falsas en la que transporta cocaína, metanfetamina y armas en el Estado de México y la CDMX.

Otro de los operadores del grupo era el chihuahuense Juan Alberto Cardona García, "El Micky", ya detenido, quien se encargaba de traslado de cocaína de Centroamérica a México.

Tres de los inmuebles señalados ya fueron cateados, en operativos en los que a la fecha van 23 detenidos.

Huixquilucan

Tras la denuncia, el 10 de marzo del año pasado la FGR, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional catearon el inmueble de Hacienda de la Luz 21 C, en Huixquilucan, Edomex, donde fueron detenidos 9 sujetos.

En el lugar aseguraron 25 armas de fuego largas y cortas, 882 cartuchos, 51 cargadores, una caja con 6 ampolletas de fentanilo, 21 relojes de distintas marcas, 6 teléfonos celulares, un iPad, una laptop, un bastón retráctil para defensa y 7 vehículos de lujo, entre ellos un Mercedes Benz Dinamo y un Lamborghini, este último con placas diplomáticas DMM-006.

Alejandro González Benavides, de 31 años y dueño del domicilio, fue capturado luego de estar encerrado por horas en una habitación con dos puertas de hierro de alto grosor que no pudieron abrir las Fuerzas Federales, hasta que pidieron un instrumento denominado "Titán".

En el inmueble fueron detenidos sus escoltas José Luis Melchor Zárate y Édgar Francisco Muñiz Álvarez; su contador, Víctor Gómez Bernabé; su abogado, Ernesto García Barrón; su arquitecto, Sergio Jurado Tanco, y su primo Alonso Alberdi Benavides.

También Carlos Alberto Ramírez Alfaro y Daniel Mendiola Vargas, chofer y empleado de confianza. Todos ellos hoy están presos en el Penal del Altiplano, procesados por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo, y posesión de armas sin licencia.

Atizapán

La noche del 15 de abril de 2022, la FGR y la Marina catearon la Finca El Suspiro, en Condado de Sayavedra, y detuvieron a su dueño, Juan Alberto Cardona García, "El Micky", así como a ocho de sus supuestos cómplices.

Les aseguraron 9 armas largas y 2 cortas, 441 cartuchos, 6 cargadores, 12 celulares, una computadora portátil, equipos de radiocomunicación,18 vehículos y además una leona y 12 caballos.

Los otros detenidos son Daniel Martínez Landeros, Gaspar García Navarro, Jorge Martínez Romero, John Harold Díaz Torres, José Luis Rivera Olivares, Alcira Ramos Montaño, Dayana Andrea Díaz Ramos y Rosa María Cruz Trujillo. Los nueve fueron encarcelados en el Penal de Neza-Bordo y procesados por acopio de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Anzures

Apenas el 15 de marzo, la Marina y la Guardia Nacional, junto con la policía capitalina, catearon el edificio de la empresa Black Wall Street, donde se detuvo a los mexicanos Juan Carlos Minero -apoderado legal-, José Armando Rodríguez y José Luis Espinoza, así como al empresario peruano Juan Carlos Reynoso Fernández y el argentino Hernán Samper Richard.

Reynoso es gerente para Latinoamérica de Omega Pro, una empresa de inversión en criptomonedas que en Colombia está señalada como una de las mayores estafas piramidales, con al menos medio millón de víctimas, según Bloomberg.

En este operativo reportaron el aseguramiento de dos envoltorios de droga, dos armas largas y dos cortas, un cargador abastecido y 168 mil dólares en efectivo.