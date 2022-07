Archivan indagatoria contra general que criticó plan de seguridad de AMLO

Ciudad de México.- El mismo día en que estaba citado a declarar el general de Brigada en retiro Mauricio Ávila Medina, tras sus críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno federal, la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) resolvió archivar por falta de elementos la carpeta de investigación iniciada en su contra.

El pasado viernes, el general de Brigada Miguel Carrasco Hernández, fiscal general militar, notificó por escrito a Ávila Medina que un día antes había dictado el no ejercicio de la acción penal en su favor, al no hallar datos mínimos de algún delito que le pudiera ser recriminado.

PUBLICIDAD

"En relación a la carpeta de investigación CI/FGJM/SC/229/2022-2 integrada en esta Fiscalía General de Justicia Militar, se hace de su conocimiento que en fecha 7 de julio de 2022, el Representante Social Militar que integra dicha carpeta emitió una determinación de no ejercer la acción penal, sobre la base de aplicación de criterios de oportunidad, lo cual fue autorizado por el suscrito", dice el acuerdo firmado por el titular de la FGJM.

Conrado López Hernández, abogado del General Ávila, manifestó en redes sociales su reconocimiento a la Fiscalía castrense por la rectificación de un error, sin embargo, señaló que el oficio de notificación tiene otro desacierto: aludir a un criterio de oportunidad o beneficio de testigo colaborador que no existe.

"Es de reconocérsele () el valor civil de reconocer y rectificar un error, en la determinación de no ejercicio de acción penal por parte del Ministerio Público Militar a través de su titular, el señor general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Miguel Carrasco Hernández", dijo el litigante.

"Sólo que tienen que rectificar un error final, en cuanto al supuesto criterio de oportunidad, y llamar las cosas por su nombre, '...por no existir el hecho con apariencia de delito del orden militar y por no poderse extender la jurisdicción de los órganos del fuero de guerra en contra del general Mauricio Ávila Medina, que ya no pertenece al ejército, dado que actualmente no presta sus servicios a las Instituciones armadas de la República...".

Más tarde, en otra publicación, el defensor insistió en que "el general Mauricio Ávila Medina no tiene ninguna necesidad de celebrar ningún mugroso criterio de oportunidad con el Ministerio Público Militar".

Consultado por separado, López Hernández dijo que la Fiscalía Militar nunca le supo precisar cuál era el supuesto delito por el cual había iniciado la carpeta de investigación contra Ávila Medina.

Apenas el pasado lunes la juez federal Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz suspendió temporalmente cualquier posible orden de localización y presentación, o cualquier mandamiento que pudiera privar de la libertad e implique llevar a declarar por la fuerza al General Ávila.

Así lo estableció al conceder al militar una suspensión provisional contra esos actos, en un fallo en el que también estableció que Ávila no tenía la obligación de comparecer a un interrogatorio ante las autoridades castrenses.

Esta suspensión fue dictada en un amparo que solicitó el General contra cualquier orden presentación o comparecencia, derivada del citatorio que le giraron el 4 de julio pasado para que compareciera a declarar tres días después ante la Fiscalía Militar, en calidad de indiciado.

Ávila no se presentó el pasado jueves 7 de julio ante la Fiscalía castrense y, en su lugar, comparecieron sus abogados con una declaración por escrito. Ese mismo día, la FGJM archivó por falta de evidencias la indagatoria en su contra.

En el 2018 el general Ávila intentó reunir firmas para competir como candidato independiente por la Presidencia de México y recientemente, a través de redes sociales, ha cuestionado públicamente los elevados indicadores de violencia y las estrategias para combatirlo.