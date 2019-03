Aprieta SAT tuercas a titular de Aduanas

Ciudad de México— La jefa del SAT acusó al Administrador General de Aduanas (AGA) de múltiples irregularidades y le ordenó someterse a la cadena de mando del órgano tributario.

El titular de la AGA, Ricardo Peralta Saucedo, ha emitido boletines con reglas de comercio exterior no aprobados por la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, además de que opera su propia política de comunicación social con cuentas independientes de Twitter y transmisiones en Facebook, y no hizo caso cuando, el 16 de enero, se le ordenó separar del cargo al Administrador de Investigación Aduanera.

Lo anterior consta en un oficio enviado por Ríos-Farjat a Peralta el pasado 4 de marzo.

"En el micrositio de Aduanas se han estado publicando ´boletines´ que hacen referencia a procedimientos y decisiones que la suscrita no ha aprobado ni firmado, y sin embargo, en dichos boletines dice que se trata de procedimientos ´que serán incluidos en la próxima Resolución de Modificación a las Reglas de Comercio Exterior", dice el oficio.

"Esta situación revista la máxima irregularidad institucional, y podría dar lugar al procedimiento y sanciones que correspondan por el incumplimiento de obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas", agregó Ríos-Farjat.

En uno de estos boletines, el P009, la AGA anunció que se cambiarían las reglas para importar hidrocarburos, permitiendo depositarlos hasta por quince días en el almacén o aduana respectiva.

Peralta argumentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador había instruido la medida, pero Ríos-Farjat, que no estaba enterada, le preguntó al Consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer.

"El Consejero Jurídico aseguró que esa idea fue propuesta por usted (Peralta), pero rechazada por el Presidente", escribió la jefa del SAT.

En cuando a comunicación social, la AGA creó sin permiso las cuentas de Twitter @aduanasMx y @denuncia_aduanas, amén de usar un logotipo propio supuestamente autorizado por la Presidencia, todo sin coordinarse con la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), que maneja este tema en el SAT.

"La AGSC ha identificado la transmisión en vivo de asuntos internos en su perfil de Facebook, siendo que los eventos institucionales se transmiten por los canales oficiales", reclamó Ríos-Farjat.

También ordenó a Peralta "prescindir de la estructura de comunicación alterna que opera en la AGA", pues es contraria a las medidas de austeridad, y exigió presentar el plan de compactación de las áreas a su cargo, que ya cumplieron las demás administraciones del SAT.

"Se le exhorta amablemente a no caer en otra desatención, como la que incurrió el pasado 16 de enero, cuando la Administración de Recursos y Servicios le comunicó la decisión del SHCP (sic) de separar de su cargo al Administrador de Investigación Aduanera, y se hizo caso omiso de dicha instrucción", dice el oficio 100-19.

Otro reclamo es la persistencia de rumores de que el área de comercio exterior saldrá del SAT para ir a un órgano independiente.