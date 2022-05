'Apoyaré a candidato de Morena, pero no haré campaña', dice AMLO

Ciudad de México.- En una mañanera en la que habló sobre sus "corcholatas" para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoyará a quien quede en la encuesta de Morena, sin embargo, no hará campaña con el elegido o elegida.

"Ni los fines de semana (haría campaña con el candidato). Ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, si no tiene ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta dinero al pueblo, pueden hacerlo, son ciudadanos, yo no lo voy a hacer", dijo.

"Son cosas distintas, una elección presidencial es distinta a una elección en un Estado, nada más piensen que todos los movimientos, para bien o para mal, se desatan alrededor de la sucesión presidencial, en nuestra historia, son los momentos más difíciles".

López Obrador reiteró que ya no hay tapados rumbo a la elección presidencial.

"Ya no queremos que haya tapados y tapadas, todos destapados, todos tenemos derecho a votar y ser votados, entonces el que quiera participar que lo haga, mi consejo para todos es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con las encuestas, hay empresas serias, es un método confiable si se aplica bien", apuntó.

Presentes en la mañanera, el mandatario elogió la labor de sus colaboradores, señalados como posible aspirantes.

"Yo la quiero mucho (Sheinbaum), Adán (secretario de Gobernación) es mi paisano, Marcelo (canciller) está haciendo un trabajo de primera", dijo.

"Aquí lo importante es quién va decidir, va a decidir el pueblo, que es el soberano, porque eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata".