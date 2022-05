Descarta AMLO ruptura con EU por diferencias sobre Cumbre

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su propuesta de que Estados Unidos invite a todos los países de América a Cumbre pueda provocar una ruptura con el Gobierno de Joe Biden.

Durante la mañanera, el mandatario federal dijo que su postura no es una ruptura, pero insistió en que no se debe excluir a ningún país.

"Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la Cumbre no coincidimos pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior y consideramos que no se debe excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos", afirmó.

"No es cualquier cosa. Esa es la postura de México, pero no significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? Que se invite a todos, que no se excluya a nadie, porque nadie tiene el derecho de excluir y no es como dicen de manera frívola algunos periodistas famosos, no es a quién invito a la fiesta y a quien no. No puede ser lo mismo".

"Espero que en estos días se logre un acuerdo y que se invite a todos y el que no quiera ir pues que no vaya".

'Avance limitado', el relajamiento de restricciones de EU a Cuba

Luego que EU anunció que levantará algunas restricciones impuestas por Trump a Cuba, como quitar tope a remesas y aumentar viajes a la isla, López Obrador lo celebró, pero insistió en que él quisiera que no hubiera bloqueo.

"Celebramos que se avance en ese sentido, es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera el bloqueo porque es violatorio de los derechos humanos, esa es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal", indicó.

"Pero bueno, ahí ya hay este avance, aunque sea limitado. Pero son dos cosas distintas, uno es la apertura, no apertura, el que exista una política de bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico porque la empresa que venda es sancionada, o sea, ¿por qué ese aislamiento?.

"Es una política genocida y como les gusta, como a mi, a los estadounidenses el béisbol, les diría que lucen mal, así se dice en el béisbol cuando alguien no hace bien las cosas, lució mal, eso no se debe de hacer. Lo otro, que es parte también de lo mismo, es el derecho soberano de los pueblos y a que ninguna nación, por poderosa que sea, intervenga en asuntos internos, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un asunto de principios y vamos a esperar a ver qué sucede", agregó.