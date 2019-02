Aplazan debate de juicio contra Winckler

Ciudad de México— El Congreso de Veracruz declaró un receso en el debate de dictámenes de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.

Esto luego de que la bancada de Morena observó que cuenta con 32 de los 34 votos necesarios para someterlo a juicio y con ello separarlo del cargo.



La sesión se reanudará mañana.

La suspensión de la sesión ocurrió antes de emitir la votación.

Los diputados de Morena y bancadas que también buscan la remoción determinaron declarar el receso y salir del recinto legislativo.

La fracción del PAN en voz de su coordinador, Sergio Hernández Hernández, reclamó que el aplazamiento es autoritario y que no hubo votación para aprobar el receso.

Los dos dictámenes de juicio político corresponden a las solicitudes presentadas por el abogado Jorge Reyes Peralta, en defensa del ex titular de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, y del abogado Arturo Nicolás Baltazar, en representación de Francisco Zárate Aviña, ex colaborador y escolta del ex Fiscal Luis Ángel Bravo, por privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura.

No obstante, Winckler indicó que en la audiencia realizada el 3 de julio del 2018, Jesús Arturo Cuellar Díaz, juez federal del decimoséptimo distrito en Xalapa, lo absolvió de esas acusaciones en el juicio de amparo número 421/2018.

Sin embargo, el presidente de la comisión instructora del Congreso local, Rubén Ríos y Jessica Rodríguez, ambos legisladores de Morena, declararon procedente someter ante el pleno el dictamen de juicio político este jueves.