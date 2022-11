Anuncia AMLO visita de Biden a México en enero

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá el 9 de enero a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

"Nos va a visitar el presidente Biden. Va a ser el siete y ocho, lunes y martes de enero, a ver si es siete o el ocho el lunes, ¿el lunes es? De enero", dijo el mandatario.

"Lunes 9 de enero", precisó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

En conferencia, López Obrador anunció que durante su discurso en el Zócalo reconocerá a Joe Biden como un estadista que ha impulsado la integración entre México, Estados Unidos y Canadá.

"El presidente Biden, lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México".

"Y hablo del presidente Trump y del presidente Biden, por qué nosotros no tenemos porque pelearnos, ese es un asunto allá, de Estados Unidos, nosotros nos vamos a pelear con los que no respetan al pueblo de México, si no hay respeto a nuestro pueblo, no es que los vamos a insultar, no".

"En el caso de Estados Unidos, ya hay 40 millones de mexicanos y cada vez tienen más presencia en la vida interna de Estados Unidos, si hay diputados, y si hay senadores de Estados Unidos ante mexicanos, lo único que vamos a hacer es recordar aquello de que el que no quiera su patria no quiere a su madre".