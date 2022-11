Monreal afirma que asperezas fueron limadas en Morena

Ciudad de México.- Ricardo Monreal aseveró que tras revelar que él no impulsaba otra contrarreforma al glifosato, y tras diversos desacuerdos, esta mañana se limaron las asperezas con la bancada de Morena.

Ante medios de comunicación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, refirió que el cambio fue notorio en una reunión de este jueves con sus compañeros de bancada.

"La verdad es que fue un ambiente muy distinto al de ayer, fue un ambiente distendido, amigable, de camaradería, no hubo de ninguna parte reclamos ni tampoco hubo alteración y al contrario, lo que sucedió en la plenaria fue una convocatoria a hacer votos porque el grupo parlamentario se mantenga en unidad respetando las diferencias de cada uno, mantenerse cohesionados hasta el final de la legislatura", expuso.

Al cuestionarle sobre qué consideró que motivó este cambio, contestó que la reflexión de que en la Cámara alta, no debe haber fraccionamientos.

"A nadie conviene asumir una actitud al interior de Morena en el Poder Legislativo de división, confrontación entre nosotros, creo que imperó la sensatez, imperó la serenidad y el buen juicio de todos.

"Yo dije la verdad, yo no miento. Estoy convencido de que fue una decisión sensata la del Presidente de la República porque el tema del glifosato o de otro químico o herbicida se tiene que tener base científica para poder prohibirlo o sustituirlo", apuntó.

No obstante, refirió que los productores están preocupados por este tema del freno al herbicida, al explicar que aunque están de acuerdo en utilizar un sustituto orgánico, al momento no se ha creado.

"Quizá eso distensó la verdad, lo que yo les dije porque querían a mí echarme montón un grupo que yo lo respeto, pero no era yo el responsable aunque coincidí con la decisión del Presidente de la República de que la Secretaria de Economía hiciera un análisis", indicó.

Monreal informó que en su ausencia para acudir a la la XVI Reunión Interparlamentaria, quedará al pendiente de las funciones de su cargo el presidente del Senado, Alejandro Armenta.

El senador José Antonio Álvarez Lima, a quien se señaló de encabezar una rebelión en la bancada de la 4T, refirió, le ofreció una disculpa que aceptó.

A Citlali Hernández, senadora y secretaria general del partido Morena, que ayer admitió disgusto, le manifestó su respeto y deseó que "ojalá no se profundicen las diferencias".

"Lo que sí sucedió y eso sí fue exacto, es que el senador Vasconcelos dijo 'es que aquí solamente está el proyecto que está con el Presidente' Yo (dije) lo que hoy en la mañana, yo dije 'yo estoy con el Presidente, pero no formo parte de un coro incondicional de seguimiento'", informó.

"Yo estoy con el Presidente, pero tengo mi opinión propia, mi criterio y lo que estoy intentando es que el órgano legislativo sea un auténtico órgano de control legislativo, que sea un contrapeso y que sea un órgano equilibrador en las decisiones que tomamos. Tan no he traicionado que todas las reformas que le interesaban al Presidente como movimiento y como titular del Ejecutivo presentó, salieron, incluyendo nombramientos que no fueron fáciles", añadió.