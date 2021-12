Amenaza violencia turismo en Cancún

Ciudad de México.- Casos recientes de violencia en Cancún amenazan con romper la "burbuja turística" de la ciudad, advierte el diario británico Financial Times en un reportaje.

El medio destaca que Cancún ha tenido una mejor ocupación hotelera que otros sitios como Hawái o Bali y que la falta de medidas de Covid-19 han atraído mucho turismo.

"Pero la ciudad turística y sus alrededores también han aparecido en los titulares recientemente por razones equivocadas, ya que varios incidentes violentos han reventado la burbuja turística", señala el texto.

El medio destaca casos como un ataque a dos personas en la playa del hotel Hyatt Ziva y el asesinato de dos turistas en Tulum.

También destaca la tasa de homicidios de 28 personas por cada 100 mil en lo que va del año, frente al promedio de 18.5.

La violencia-atribuida por las autoridades a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación- y las extorsiones han provocado reclamos del gremio hotelero, según el FT.

Ante esto, apuntan, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado el despliegue de mil 400 miembros de la Guardia Nacional"

"El hecho de ver a gente del Ejército en las calles te hace darte cuenta de que 'ok, algo está pasando aquí'", dijo al Financial Times Sharif LaPalma, una ciudadana con doble nacionalidad argentino-estadounidense, de vacaciones en Puerto Morelos. "Pero no hemos experimentado nada".