Amenaza Salgado con desaparecer a la Corte

En la discusión sobre un dictamen relacionado con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impulsado por el Gobierno, el senador morenista Félix Salgado advirtió que la Cámara alta podría desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se ajustan a la ley.

"Si ellos no se ajustan a la ley, estarán fuera de la ley porque estarán cobrando salarios fuera de lo que dice la ley y se van a poner en una predicación donde el pueblo los va a sacar. Y si no se ajusta a lo que dice la ley, porque están obligados a eso, estaremos aquí planeando la desaparición de la Corte. De plano, claro que por supuesto que sí", soltó.

"Si el tristemente célebre (Presidente Ernesto) Zedillo desapareció la Corte quitó los Ministros. Imagínense la chulada de Presidente Zedillo tuvo el valor, la capacidad y la inteligencia para quitar a los Ministros. Si esto no quieren, pues nosotros tenemos la facultad. ¿O no tenemos la facultad para quitar o poner este Senado de la República? Contéstenme. Claro que sí podemos quitarlos y poner a otros", advirtió.

Salgado Macedonio salió en defensa de la Ley Federal de Remuneraciones y consideró que los Ministros de la Corte debían echar mano de la austeridad.

"¿No somos el ejemplo para el país de gente austera? ¿Que se acabó el coordinador parlamentario que tenía cien asesores de a 200 mil pesos que era el que regenteaba los restaurantes, que era el que regentaba el estacionamiento, que tenía tantas confesiones? Ya eso se acabó", dijo.

El dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos ratifica la minuta aprobada en la Cámara de Diputados; considera, incluso, cárcel para los funcionarios que violen las disposiciones relacionadas con el monto máximo de su sueldo, que no debe ser mayor a los 108 mil pesos.