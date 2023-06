Amenaza posible paro en Volaris a viajeros

Ciudad de México.- Ante un paro de labores programado originalmente para el viernes 2 de junio y postergado al 5 de junio por parte de un grupo de trabajadores inconformes con las condiciones laborales de Volaris, diversos clientes podrían verse afectados.

En un comunicado, los trabajadores confirmaron que decidieron aplazar para el próximo lunes a las 4:00 horas el paro de labores, que se realizará en los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Tijuana, hasta que su situación se resuelva.

"Entendemos que los vuelos y la atención a los clientes son de suma importancia, por lo que estamos dispuestos a dialogar y encontrar una solución que sea justa", señalaron.

Indicaron que han llegado a un punto en el que se ven obligados a tomar medidas drásticas debido a la falta de pago de sus utilidades.

"Nos entristece tener que llegar a esta situación, pero después de múltiples intentos de comunicación y solicitudes de pago no hemos recibido una respuesta satisfactoria por parte de la administración de la empresa, ni del sindicato", agregaron.

Hasta el momento, Volaris afirmó que sus vuelos operan con normalidad y que al corte de las 18:00 horas de hoy, la aerolínea ha efectuado 357 viajes con un factor de ocupación de 84.1 por ciento, transportando más de 50 mil clientes.

Indicó que hacia el final del día prevé haber operado un total de 552 vuelos y transportado alrededor de 80 mil clientes en toda su red de rutas en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Sin embargo, prevalece la incertidumbre entre los usuarios de la aerolínea, y especialistas subrayaron que la empresa debería prever planes de contingencia para proteger a los pasajeros en caso de ser necesario.

"Mi mamá, mis hijos y una tía tienen vuelos con Volaris para mañana, y están preocupados por el supuesto paro que va a haber", expresó una persona a Grupo Reforma.

Asimismo, los usuarios de la aerolínea han manifestado su inquietud en redes sociales.

"Tengo un viaje el 2 de junio a Chicago, día de posible huelga de tus empleados. ¿Qué me recomiendas hacer: cambiar el vuelo o esperar respuesta de ustedes a sus empleados o un comunicado de Volaris a sus clientes?", cuestionó una usuaria a la aerolínea en Twitter.

"Misma situación. Yo salía mañana (viernes) a Monterrey y me llegó correo de que el vuelo estaba cancelado; me dio opción de cambiarlo para el 3 por la mañana, pero en la web el vuelo que me cancelaron aparece a tiempo y en su call center es imposible que alguien conteste", relató otra viajera.

Volaris es la aerolínea mexicana que más pasajeros transporta: de enero a marzo trasladó a 7.4 millones y de enero a abril contabilizó 11 millones, lo que significa que moviliza entre 82 mil y 91 mil viajeros por día.

Hasta 2022, Volaris contaba con una plantilla laboral de 7 mil 321 empleados, entre pilotos, sobrecargos, personal administrativo, entre otros.

Para Carlos Torres, especialista del sector aéreo, ante la advertencia que han establecido sus pilotos y sobrecargos, la compañía ya debería de estar generando y dando a conocer públicamente una serie de políticas de protección a sus clientes, para poder cambiar vuelos e itinerarios con anticipación.

"Esto, para que sea el usuario el que decida con anticipación si continua realizando el vuelo con la aerolínea", señaló.

"Volaris también puede firmar acuerdos interlineales con Aeroméxico o Viva Aerobus para que trasladen a sus viajeros", añadió.

Torres destacó que, en la época reciente, se trata de las primeras veces que Volaris tiene un problema de esta magnitud, pues había venido manteniendo con los sindicatos una relación positiva y de colaboración.

No obstante, refirió que dicha colaboración se ha venido deteriorando por el crecimiento acelerado que ha tenido, situación que a su vez ha provocado que las jornadas de los pilotos sean más "apretadas", aunque sin violar la ley de horas para volar al mes, pero generando malestar en las tripulaciones.

Brian Rodríguez Ontiveros, analista de Monex, señaló que, desde la pandemia de Covid-19, las aerolíneas vienen enfrentando un panorama complicado en el que se vieron obligadas a despedir empleados y enfrentaron problemas financieros.

"Su estructura financiera está en un proceso de recuperación y eso las limita al estar negociando con los trabajadores", dijo.

Destacó que de efectuarse el paro de operaciones, no habría personal para satisfacer la demanda de vuelos y se tendría que compensar al pasajero de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aviación Civil, al ser un problema atribuible a Volaris.

Entre las compensaciones que debería recibir cada viajero sería una indemnización no menor al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, más alimentos, alojamiento, entre otros.

En las últimas semanas, empleados de la aerolínea han denunciado malas condiciones laborales que afirman tener desde hace varios años. El pasado miércoles incluso se dio a conocer que por esa situación están buscando adherirse a otros sindicatos, como a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

Sindicato de Volaris asegura que no ha promovido huelga

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos (STIA) informó que hasta la fecha no ha promovido o iniciado ningún procedimiento de huelga que pueda activar un paro de labores de Volaris.

El Sindicato aseguró que no realiza actos fuera de la ley y mucho menos que atenten contra la estabilidad laboral de sus agremiados.

En un comunicado firmado por su secretario general, Rubén Romo Martínez, condenó toda acción dirigida a crear confusión y generar incertidumbre entre los trabajadores de la industria y los miles de usuarios que se transportan día a día a través de este medio de transporte.

"STIA cuenta con la titularidad del contrato colectivo de Volaris, que cumple con las reformas laborales y disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. El contrato se encuentra debidamente legitimado con una aprobación del 89 por ciento de los trabajadores y con una revisión integral consultada en noviembre del 2022 que contó con un 87 por ciento de aprobación", sostuvo.

Señaló que de 2020 a la fecha y a pesar de la pandemia, no sólo ha mantenido las fuentes de trabajo, sino que ha creado más de 8 mil nuevos empleos en la industria de la aviación en México, de los cuales más de 5 mil corresponden a Volaris.

"STIA siempre ha mantenido una cultura de comunicación abierta con sus agremiados, estando siempre dispuesto a escucharlos para representarlos de la mejor manera, atendiendo cualquier necesidad o inquietud", puntualizó.