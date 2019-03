Alertan por alza en solicitudes para refugio

Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), advirtió que de continuar el ritmo de las solicitudes de refugio, este año podrían recibir alrededor de 20 mil más que en 2018, por lo que están implementando una estrategia para allegarse de más fondos.

Durante el "Foro sobre Protección Internacional", que se realizó en la Secretaría de Gobernación, el funcionario estimó que 2019 cerraría con unas 50 mil solicitudes, cuando el año pasado fueron 29 mil 600 en números cerrados.

"Vamos para un incremento muy notable. En el fondo lo que hay es que la situación en los países del triángulo norte sobre todo se ha complicado, se ha deteriorado de manera creciente, y eso hace que los flujos de gente sigan saliendo, más allá de las caravanas", comentó.

"Entonces por más que se nos trata de apoyar, por más que tratamos de eficientar, por más que tenemos en las áreas diversas personas muy especializadas, experimentadas, con el perfil adecuado, no deja de estar corriéndose siempre contra el tiempo ante esta avalancha enorme", sentenció.

El titular de la Comar precisó que tan sólo durante enero y febrero, y la primera quincena de marzo, se han presentado poco más de 10 mil solicitudes de refugio, en su gran mayoría de ciudadanos hondureños, salvadoreños y venezolanos.

"Hemos estado en conversaciones con la subsecretaría (de Derechos Humanos, Población y Migración) para ver de qué manera se puede hacer efectivo un apoyo, por lo pronto este año, con la (comisión de) frontera sur, que eso ha sido no fácil, ha sido complicado.

"Hemos estado trabajando muy intenso en eso y sin embargo no se acaba de concretar, afortunadamente ahora sí ya parece que ya estamos viendo luz al final del túnel y sí se va lograr eso", comentó.

Tras recordar que el presupuesto de la Comar tuvo un recorte de casi 6 millones de pesos, Ramírez reveló que también alcanzaron un acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), a fin de recibir su apoyo y "poder concluir el año".

"De manera que creo que cuando menos este año vamos a salir pues en una situación bastante razonable, no hemos podido avanzar mucho en lo que respecta abatir rezagos porque además hay que considerar que los incrementos están siendo mucho más que el año pasado.

"Por mucho que nosotros hemos diseñado estrategias y hemos visto cómo simplificar procedimientos, y hemos encontrado la mejor gente para estar a cargo de los distintas áreas de refugiados en al Comar, pues el recurso es importante", señaló.