Fragmenta Gobierno compra de medicina

Ciudad de México.- Este año, el Gobierno federal fragmentó la compra consolidada de medicamentos.

Se prevén dos adquisiciones parciales: una del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y otra de la Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos (UNOPS).

Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, informó que en este esquema de convocatorias no se contempla a Pemex.

En las convocatorias emitidas por el Insabi, la demanda está integrada por poco más de 844 millones de piezas de medicamentos genéricos y las de UNOPS por 217 millones de piezas.

Se trata, dijo, de procesos de consolidación parciales y representan prácticamente la mitad para un proceso de consolidación de carácter anual, el cual es normalmente superior a las mil 500 millones de piezas.

Sobre la participación de Pemex, el experto explicó que aunque en la compra consolidada de medicamentos 2021, estaba incluido, la institución resolvió por cuenta propia la adquisición de medicamentos, debido a que no hubo entendimiento con la UNOPS.

"Cuando le avisaron que iba a recibir medicamentos por parte de UNOPS, (Pemex) ya no los iba a aceptar porque ya había resuelto. Pemex participó, pero no hubo entendimiento en el cumplimiento de los contratos; entonces, como resolvió directamente algunas de sus claves ya no quiere tratar con UNOPS", dijo.

El especialista indicó que Pemex, que desde siempre ha tenido su propio sistema de salud para sus trabajadores, hizo compras directas o realizó sus propios procesos de licitación.

"Podría estar impactando no más de 5 por ciento del total de los importes que hay en el sector. Es relevante Pemex, aparecería en el top de principales instituciones, pero su compra es sumamente menor con respecto al IMSS, ISSSTE o incluso Insabi, que representa mayoritariamente a los estados", detalló.

A finales de noviembre pasado, y para hacer frente al desabasto de medicina, el Gobierno federal hizo a un lado a la UNOPS y anunció licitaciones para 2022.

Esta será la cuarta modalidad distinta de compra consolidada del sector salud en los últimos cuatro años.

Según el Insabi, la UNOPS seguirá participando en el abasto, pues el convenio que firmó con ese organismo estará vigente hasta 2024.

Para el primer semestre de 2022, la UNOPS prevé aportar 60 por ciento de las 900 millones de piezas de medicina y material que, en promedio, requiere el País en medio año.

La agencia de la ONU ha comprado en total para México 878 millones de piezas, de ellas, 330 millones se asignaron a 2021, volumen que representa 18.3 por ciento de las mil 800 millones de piezas de medicamentos y material de curación que requiere el sector salud al año.