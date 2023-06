Afirman que cancelación de NOM es una tropelía

Ciudad de México.- Diputados de oposición afirmaron que la posible cancelación de 32 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) es una tropelía y una actitud rapaz y demandaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informar con qué mecanismos o esquemas de atención sustituirán los instrumentos que pretenden desaparecer.

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, afirmó que pretender cancelar estas NOM es una tropelía, porque con ello se eliminan los criterios mínimos para homogeneizar la atención y la calidad en los servicios de salud del país.

El diputado de Movimiento Ciudadano explicó que las normas aún no han sido canceladas, porque aún no concluye el proceso necesario para ello; no obstante, advirtió que la intención deja a los pacientes en la indefensión, porque la calidad, los servicios e incluso el acceso a los medicamentos para tratar padecimientos como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, la diabetes, la tuberculosos o el VIH, se convertirían en una decisión que quedará al contentillo de cada institución.

"Dejaría de haber reglas que aplicarán igual para todos y para todos, sin importar la unidad médica a la que asistieras. El IMSS podría decir que la mastografía para las mujeres va a ser cada cuatro años después de los 40 años y en el ISSSTE decir que va a ser cada dos años después de los 40", explicó.

Ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el "Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023" con el que la Secretaría de Economía informó la cancelación de 32 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 3 proyectos de NOM administradas por Ssa, entre ellas, las relativas a diversos tipos de cáncer como el de mama, cervicouterino y de próstata.

Chertorivski lamentó la explicación otorgada por el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, quien ayer dijo que en México el sector Salud brinda atención médica integral sin que sea necesaria una Norma Oficial Mexicana.

"Ayer, el lenguaraz de Gatell ya salió con un video donde, como siempre, lo que trae son sus criterios ideológicos, en donde dice que estas Normas son para apoyar a algunas empresas del sector privado, etcétera, pero lo que ahí es muy curioso es que estas Normas llevan en aplicación desde que él inició como subsecretario. Él es el responsable de sugerir modificaciones y hasta el día de hoy, en cinco años, no ha habido modificaciones a estas Normas", señaló.

El legislador llamó a a los colegios de médicos, a académicos y al personal médico y de salud a levantar la voz.

"Yo espero que la Academia Nacional de Medicina, que la Academia Mexicana de Cirugía, los colegios se manifiestan", reiteró.

La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez, dijo que la eliminación de las Normas es una actitud rapaz, porque se lleva a cabo en absoluta opacidad.

Urgió a López- Gatell a informar cómo sustituirán las más de 30 NOM que buscan cancelar y que se refieren también a la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad y para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.

La legisladora calificó esto último como un gran retroceso, porque desde la Cámara de Diputados apenas estaban en el proceso para que los hijos de víctimas de feminicidio sean considerados como población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

"Lo que no nos dice la cancelación de la Norma es, una vez que se cancela, qué se tiene que hacer. ¿Se tiene que generar un nuevo protocolo?, ¿nos tenemos que adecuar a los tratados y protocolos internacionales para la atención de esta enfermedad crónico degenerativa o se va a quedar en esta condición de cancelada? El tema es que no hay absolutamente nada que nos dé la certeza de que se construya una nueva Norma Oficial Mexicana para la atención del cáncer de mama", indicó.

La perredista dijo que esta medida se suma a otras que ha tomado el actual Gobierno federal y que han afectado al Sector Salud, como la cancelación de fideicomisos, estructuras presupuestales e incluso sistemas de salud como el Seguro Popular y recientemente el Insabi.

"Al doctor Hugo López-Gatell decirle que actúe con la responsabilidad debida de una persona que esta formada documentada y hecha en la ciencia y que nos diga dentro de la administración y experiencia que tiene desde hace varios años, qué es lo que sigue después de la cancelación de estas Normas Oficiales Mexicanas", insistió.

El priista Xavier González Zirión dijo que la decisión anunciada ayer pareciera tener como objetivo quitarle la obligación al Estado mexicano de brindar servicios en aquellos padecimientos que le resultan más caros.

"Al haber una Norma, el Estado mexicano está obligado en los servicios de salud pública a tener los aparatos para tratar ese padecimiento, a tener las medicinas para tratar ese padecimiento, y aquí parece ser que quisieran eliminarlas para eliminar la responsabilidad del Estado mexicano, de la salud pública, para tratar los padecimientos más complicados, los más caros para ellos", sostuvo.

El legislador recordó que el Sector Salud es en donde el Gobierno federal ha mostrado mayor ineficacia.

"Salud es el problema más grave que ha tenido, que ha causado la 4T, este Gobierno no ha podido hacer nada, son genocidas imprudenciales, eso lo digo todo el tiempo, porque por su ineficacia y por su falta de actuación correcta en el tema de salud, han muerto cientos de miles de personas", afirmó.

González Zirión informó que la próxima semana presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a no eliminar las Normas Oficiales.