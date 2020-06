Afirman que Ackerman buscó apoyo de senadores a Sandoval

Ciudad de México— El académico John Ackerman intentó que la bancada de Morena en el Senado de la República publicara un desplegado para respaldar a su esposa, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en medio de cuestionamientos relacionados con sus propiedades inmobiliarias.

Una fuente parlamentaria explicó que la negativa del coordinador del grupo, Ricardo Monreal, a aceptar esa propuesta habría propiciado que Ackerman divulgara un mensaje en su cuenta de Twitter proponiendo a la bancada la remoción del zacatecano.

"Ackerman pidió a un grupo de senadores el apoyo para su esposa", contó la fuente consultada.

La recomendación de Ackerman para empujar la remoción de Monreal al frente del grupo suscitó que buena parte de la bancada emitiera mensajes de respaldo a su coordinador.

En la bancada, el ala radical no otorgó respaldo a Ricardo Monreal.

En ese grupo figuran, entre otros, Citlalli Hernández, Martí Batres, Antares Vázquez, Napoleón Gómez Urrutia, Lucía Trasviña y Jesús Rodríguez.

Ackerman planteó remover a Monreal como coordinador tras aceptar una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

"Te he leído y te sigo, y en tu trabajo estás en lo correcto", dijo Monreal en la entrevista.

"¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación? Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefiniciones", escribió el académico, en su Twitter. Más tarde, dijo que Monreal era un factor de división.

En un video, el legislador advirtió que no se confrontará con nadie al interior de Morena y dijo que seguirá reuniéndose con empresarios y comunicadores de distintas ópticas.

"Creo que nosotros como movimiento debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan.

"Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la Oposición, menos lo haría con mis compañeros", señaló el senador.