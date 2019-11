Afirma Padierna que se puede aplazar PEF 2020

Ciudad de México— La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que no es obligatorio que el órgano legislativo apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el 15 de noviembre de cada año, como lo establece la Constitución.

Conforme dicha disposición constitucional, la Cámara baja ya incumplió con el mandato de aprobar el paquete presupuestario en tiempo, debido a los bloqueos de organizaciones campesinas en el recinto legislativo.

La legisladora morenista sostuvo que dicho bloqueo se debe considerar una causa de fuerza mayor.

"Aunque el plazo del 15 de noviembre es una disposición constitucional que debe cumplirse en condiciones normales, ante causas de fuerza mayor, el cerco que organizaciones campesinas mantienen en torno a San Lázaro no puede considerarse como una prohibición para que los legisladores aprueben el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en una fecha posterior", se indicó en un comunicado.

"La esencia en el proceso de presupuestación no es el plazo, sino la aprobación oportuna y prudente del PEF".

Señaló que aún queda un mes y medio para el término del año, por lo que estimó que el PEF 2020 se aprobará sin causar incertidumbre a Gobiernos locales y legislaturas estatales.

"La fecha límite que marca la Constitución no puede convertirse en una restricción insalvable para la conclusión inmediatamente posterior de uno de los procedimientos esenciales sobre los que se cimenta la organización del Estado mexicano: la aprobación del Presupuesto", resaltó.