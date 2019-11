Rechazan consulta sobre Tren Maya

Ciudad de México.- Organizaciones civiles rechazaron la consulta sobre el Tren Maya que el Gobierno federal anunció para el 14 y 15 diciembre, pues la consideraron una farsa y una burla.

"Gracias a su tren, ya hay personas vendiendo sus tierras a empresarios por precios irrisorios. Su disque proyecto ya nos está lastimando y todavía no se empieza a construir. No queremos una simulada consulta de 15 días. Esto es una farsa, una burla para nosotros y las claras vulneraciones a nuestras autonomías, a nuestras libres determinaciones, y a nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas", expusieron en un comunicado.

Las organizaciones son el Frente Peninsular por la Vida y la Selva, que se manifestó en contra el domingo pasado durante un mitin del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Calakmul, Campeche; Culture Box Project, Kakuxtal Much Meyaj, Kanaantaal Sijnal, Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, Red de Productores de Servicios Ambientales y la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka'an.

De acuerdo con los colectivos, las comunidades no han sido informadas ni se han presentado los estudios de impacto ambiental ni el plan ni la ruta, a pesar de que el Gobierno anunció que para la obra que se pondrá a consulta se emplearán 120 mil millones de pesos de sus "ahorros", incluidos recursos del desaparecido Fondo de Promoción Turística.

"El presidente dice que este será un proceso de diálogo abierto, directo y constructivo con las comunidades indígenas, pero no puede haber diálogo abierto, directo y constructivo sin que tengamos la información necesaria sobre el proyecto. Anunció que ya existen algunos estudios de impacto, pero no los hemos visto, en la página de internet no están. No sabemos el plan ni la ruta, todos los funcionarios nos dicen que no saben tampoco", expusieron los colectivos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

"Todas las consultas en nuestro territorio deberían ser vinculantes y llevarse a cabo bajo nuestros propios términos, tiempos y condiciones, pero no se ha acercado para hablar de tiempos ni de condiciones con nosotros. Mientras que regala migajas a nuestra gente en los pueblos y se alía con algunos de nosotros por medio de su partido nos divide para el bien de su proyecto".

El Gobierno anunció el viernes que la consulta sobre el Tren Maya, que pasará por cinco estados, se llevará a cabo en diciembre.

López Obrador afirmó que en caso de que haya oposición que retrase el proyecto, mejor lo cancelará, aunque también llamó "conservadores" a los ambientalistas que han advertido de los daños a la selva maya.