Afirma Gatell que todos los refuerzos serán con AstraZeneca

Zapopan, Jal.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que todos los refuerzos contra el Covid-19 que aplicarán a los adultos mayores se harán con la vacuna AstraZeneca.

"Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional, no es un segundo esquema, es sólo una dosis adicional.

"Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación", comentó López-Gatell.

En conferencia desde Zapopan, Jalisco, el subsecretario de Salud anunció que desde hoy arrancó la aplicación de la dosis de refuerzo en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

López-Gatell explicó que podrán adquirir la dosis de refuerzo aquellos que recibieron la última vacuna antes de junio de 2021. Además, de que esta vez no se necesitará hacer un pre-registro, sino únicamente llevar una identificación.

"Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021, la enorme mayoría de adultos mayores de 60 fue vacunada antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.

"No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicarán con sólo una identificación oficial que permita reconocer su edad de 60 y más", detalló.

El subsecretario dijo que, según la OMS, no existe evidencia científica para que las dosis de refuerzo se extiendan al resto de la población, por lo que -por ahora- el Gobierno federal se enfocará en vacunar a aquellas personas que son más vulnerables.

"Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima.

"El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada; es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado el suficiente grado de vacunación", finalizó.