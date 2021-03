Afirma AMLO ir contra quienes destruyan naturaleza para hacerse ricos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, ante la codicia de quienes destruyen la naturaleza para generar riqueza a cualquier costo, su gobierno pondrá orden y tomará decisiones más estrictas.

De gira por Cuatro Ciénegas, donde se han reconvertido procesos agrícolas para recuperar hectáreas de humedales, el mandatario manifestó que su administración busca hacer conciencia de la conservación de los recursos naturales.

"Tenemos que hacer conciencia para que se sigan conservando recursos naturales y entregar buenas cuentas, vamos a apoyar, y con la idea de no prohibir, prohibido prohibir, pero todo tiene un límite, si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la salud es lo primero", aseguró.

López Obrador consideró necesario convencer que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua.

"¿Cómo poner plantas cerveceras en el norte, cómo producir cervezas para exportar? ¿Qué es lo que exportamos? Agua. Si no tenemos agua en el norte, y, lo mismo, el caso de la producción de leche en la Laguna", mencionó.

"No se trata de que se deje de producir la leche, sino de que ya no sigamos ampliando las áreas de cultivo de alfalfa porque significa más agua para producir leche. La leche es agua. Por qué no dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno así lo recomienda Ricardo Anaya de que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del sur y del sureste".

Este domingo se presentaron resultados de las acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, acto al que acudieron el Gobernador de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme; la Alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, y los titulares de la Semarnat, María Luisa Albores; de Conagua, Blanca Jiménez, y de Conanp, Roberto Aviña.

"Si no se avanza en esa idea de conservar el agua, de cuidar la vida, entonces tendríamos que tomar decisiones enérgicas, estrictas, porque por encima de todo está el agua y la vida. Con el periodo neoliberal se apostó nada más al crecimiento económico, a crecer por crecer, y no se cuidó el medio ambiente ni se preocupó de la situación del pueblo, era crecer, crear riqueza al costo que fuese", señaló el Mandatario.

El tabasqueño advirtió que de ese modelo se ha demostrado ser un rotundo fracaso, porque destruye el territorio y la naturaleza, empobrece y lo único que genera es más desigualdad, confrontación, resentimientos, odios y violencia.

"Por eso", dijo, "tenemos que ir haciendo conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, de producir sin destruir, que tomemos en cuenta que los recursos naturales no son solo de nuestra generación, que somos guardianes y tenemos que entregar buenas cuentas a la próximas generaciones".