Advierte PRD que no será incondicional a PRI y PAN

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se mantendrá en la coalición Va por México, con el PAN y el PRI, pero no de manera incondicional, advirtió el líder del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

Arropado por los coordinadores parlamentarios y varios liderazgos, Zambrano ofreció una rueda de prensa en el Senado después de analizar los pormenores del cónclave que protagonizó anoche con sus pares del PAN y del PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, que a la postre sirvió para que el PRD se mantuviera en el seno de la Alianza Va por México.

PUBLICIDAD

"No necesitamos bulets para nadar, pero no vamos incondicionalmente. No andamos pidiendo limos a nadie", planteó el dirigente opositor, quien aclaró que se llegó al acuerdo de mantener el diálogo para llegar a un arreglo relacionado con el método con el que será elegido el candidato a la presidencia de la República.

Zambrano no quitó el dedo del renglón y afirmó que Va por México debe adoptar un "método democrático" que incorpore a la sociedad.

"La mejor manera de ampliar la coalición es, justamente, con la adopción de un método democrático. Y no habrá una coalición exitosa sin un método democrático elaborado con la selección del candidato", recalcó.

El dirigente externaría su rechazo a un escenario en el que el PAN -el partido que conducirá el proceso de elección del abanderado presidencial- ponga las reglas.

"Este asunto no está concluido y no hay ningún resolutivo en Va por México. ¿La coalición no va a establecer sus propias reglas?", cuestionó.