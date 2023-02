Defiende AMLO a chavista y a Marx en la SEP

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la participación del chavista Sady Arturo Loaiza en el diseño de contenidos de la SEP y respaldó a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la dependencia.

Durante la mañanera, López Obrador defendió también que la dependencia recomiende a maestros leer a Carlos Marx y Vladimir Ilich Lenin.

"Es politiquería eso", dijo al ser cuestionado sobre el tema.

-¿Por qué no buscar expertos en otros países?, se le preguntó.

"Es que se tienen aquí en la SEP, muchísimos, todos mexicanos, una golondrina no hace verano, o dos, es politiquería del conservadurismo", dijo.

El mandatario federal pidió no estigmatizar a países como Venezuela y Cuba.

"Es igual que 'ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba'", lanzó.

"Yo planteo, ¿por qué estigmatizar? a un pueblo, a un país, ¿que no debemos llevar nosotros a la práctica la fraternidad universal".

El presidente ironizó con que México se está volviendo Venezuela.

"Ya nos estamos venezolando (sic), venezolanizando", compuso.

Reprochó que se haga un "escándalo" porque un venezolano labore en la dependencia educativa.

"Ahora un profesional o dos que estuvieron en Venezuela y que están trabajando en la SEP, un escándalo, me imagino el Reforma, ¿no sacó nada el Reforma?", cuestionó el jefe del Ejecutivo.

"No, es que están trabajando muchos especialistas, ya no tienen los libros de texto ni de secundaria, ya no hacen los contenidos porque cobraban mucho, Aguilar Camín y su equipo, Krauze y su equipo, las editoriales españolas, eso es todo, los billullos, ¿cuánto se les pagaba? ¿No tienes ahí la lista para la elaboración de los libros? A Krauze, Aguilar Camín, todos recibían sus apoyos".

"Entonces, ahora, los contenidos de los libros los están haciendo los maestros y los servidores públicos de la SEP, que son buenos, maestras, pedagogos, especialistas y sale un caso de un maestro venezolano, ¡híjole, un escándalo!".

López Obrador aprovechó para destacar también a Marx Arriaga.

-¿Entonces el nombramiento de esta persona en esta área es por su experiencia?, se le insistió.

"Sí, y hay muchísima gente, el que está a cargo del manejo de los contenidos es Marx Arriaga, es doctor en Letras, doctor en Letras, de la, creo Universidad Metropolitana, es de lo mejor, un experto y así como él hay todo un equipo", respondió.

Loaiza, que hasta el 2018 estuvo en el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, labora desde el año pasado como subdirector de Materiales Educativos de la SEP, área encabezada por Marx Arriaga.

Como subdirector, Loaiza está encargado del "análisis y rediseño pedagógico de materiales" de la dependencia.

El presidente López Obrador dijo que se debe leer a filósofos griegos, pero también a Marx.

"Entonces estamos adoctrinando. Hay que leer a todos, a Aristóteles, a Platón y desde luego que hay que leer a Marx, ¿por qué no?".