Acusan que ministra Esquivel plagió tesis de licenciatura

Ciudad de México.- La ministra Yasmin Esquivel, que aspira a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, habría plagiado la tesis que presentó en septiembre de 1987 para obtener la Licenciatura en Derecho.

El escritor Guillermo Sheridan publicó hoy en el portal Latinus que la tesis de Esquivel Mossa es prácticamente idéntica a la que presentó en julio de 1986 otro estudiante de la UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Esquivel se tituló en la ENEP de Aragón, mientras que Báez lo hizo en la Facultad de Derecho, y ambos tuvieron a la misma directora de tesis: Martha Rodríguez Ortiz quien, según documentó Sheridan, en 2008 y 2010 dirigió otras dos tesis que también son iguales a la de Báez Gutiérrez.

En una carta dirigida hoy a Latinus, Rodríguez Ortiz dijo que la tesis de Esquivel no es un plagio, sino que -"certifica"- es un trabajo original de autoría de quien entonces era su alumna.

Rodríguez afirmó que en 45 años de trayectoria ha asesorado más de 500 tesis de licenciatura.

Sin embargo, las tesis citadas por Sheridan pueden ser consultadas en el repositorio de la UNAM.

Página por página, se puede apreciar que son idénticas, incluido el índice y capitulado, las citas textuales, los pies de página y la bibliografía.

La diferencia entre ambos documentos es la máquina de escribir que se utilizó, y una ligera variación en el título.

La de Esquivel se llama Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Articulo 123 Apartado A, mientras que la de Báez menciona "el Sindicato" en vez de "los Sindicatos".

Al final de su tesis, Báez incluyo una "postura personal", seguida por conclusiones, mientras que Esquivel sólo asentó las conclusiones, que también son iguales a las de Báez.

Esquivel tiene una maestría en Administración de Instituciones Educativas y un doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Anáhuac en convenio con la Complutense de Madrid.

Luego de presidir el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Esquivel fue la segunda ministra nominada a la Corte por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, y es una de las que con más vehemencia ha defendido las políticas del actual gobierno.

El plagio de tesis por parte de servidores públicos no es novedad. Incluso en el caso del ex Presidente Enrique Peña Nieto, también abogado, la Universidad Panamericana tuvo que admitir en 2016 que plagió 30 por ciento del contenido de su tesis sobre Álvaro Obregón, pero que no había manera de sancionarlo por ello.