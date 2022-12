Conquista sobreviviente al cáncer Pico de Orizaba

Ciudad de México.- Ximena ha subido a la cima de la montaña dos veces: la primera al sobrevivir un cáncer y la segunda al conquistar el Pico de Orizaba con una pierna.

Cuando estaba a 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar se dejó acariciar por la gélida brisa, se fundió con las nubes, respiró y contempló la montaña en un homenaje a su amigo Juan Carlos, quien falleció de cáncer unos meses antes.

"Me impresionó ver una montaña tan grande y tan cerca, me abrió el panorama del mundo. Se me hacía imposible, no tengo una pierna, nunca había pasado por mi cabeza subir una montaña, lo primero que piensas cuando te dicen que tienes cáncer es que vas a morir".

"Juan Carlos fue mi motivación principal y se convirtió en un homenaje tanto para mí como para los que ya no estaban", contó Ximena en entrevista, luego de alcanzar la cima el 25 de noviembre.

La primera cima

Un mes antes de cumplir 15 años a Ximena le diagnosticaron osteosarcoma de fémur y recibió la noticia de que le amputarían la pierna derecha para tener más posibilidades de sobrevivir.

"Me despedí de mi pierna como una persona: un día antes (de la cirugía) me senté, abracé mi pierna, mi rodilla y le di las gracias por haberme dejado caminar, correr, saltar, bailar, montar a caballo y le dije que ella sin mí iba a estar mejor y yo sin ella iba a estar mejor", recordó la joven de ahora 21 años.

Después de su última quimioterapia, cayó en coma durante un mes pues su cuerpo apenas resistió el largo tratamiento de más de año y medio.

"Me acuerdo de la Ximena del hospital y pensé que toda la vida iba a depender de alguien o de una silla de ruedas, y la recuerdo con mucho cariño, ella tenía mucho miedo", reconoció.

"No tener una pierna me transformó por completo, soy una persona más consciente, más valiente, sin una pierna me he atrevido a hacer más cosas de las que hubiera hecho con dos".

Ximena se adentró en el montañismo a invitación de Cimas de la Esperanza, fundación que invita a sobrevivientes de cáncer a hacer conciencia que hay vida después de esa enfermedad.

Ximena es la primera mujer sin extremidad inferior en subir el Pico de Orizaba, el punto más alto de México.

Montañistas de Cimas de la Esperanza organizaron la expedición en la que subió Ximena.

La expedición llegó a la cima el 25 de noviembre pasado.

"Tengo en mis manos el poder de la vida y de poder lograr lo que yo quiera. Sueño con seguirme descubriendo más y con inspirar a más personas".

Conócela