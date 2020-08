Acusan a exgobernador de Tabasco de chocar en estado de ebriedad; él lo niega

Ciudad de México— El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, se vio involucrado en un accidente automovilístico la noche de ayer jueves en la carretera federal Villahermosa-Cárdenas.

Las primeras versiones indican que Andrade circulaba presuntamente en estado de ebriedad y se impactó contra otro vehículo al intentar esquivar un mototaxi.

Tras el accidente, pobladores de La Isla le exigieron responsabilizarse de los hechos, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía estatal para sacarlo de su automóvil y llevárselo del lugar en una patrulla.

Los tabasqueños exigían una prueba para detectar si se encontraba en estado de ebriedad.

"El alcoholímetro de una vez", gritaban.

En la madrugada, a través de sus redes sociales, Andrade dio su versión de los hechos desmintiendo que estuviera alcoholizado.

"Venía de una comida, una reunión y lamentablemente al regreso de la carretera se me atravesó un vehículo de los llamados 'pochimóviles', para esquivarlo lamentablemente me fui del lado contrario y me choqué contra otro vehículo y tuve un percance más o menos fuerte", dijo.

"Afortunadamente la gente me auxilió, llegó la Policía como debe ser y me trajo al hospital para valorarme, para tomarme algunas placas y quedar a disposición de ellos como se lo manifesté a la autoridad".

El exmandatario estatal explicó que los otros involucrados en el accidente no sufrieron heridas graves y que la atención será cubierta por el seguro.

"Lamento muchísimo que el morbo de la gente, como ya sabemos, te inventan un chisme en la mañana y en la tarde lo comprueban, empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho, que venía pedo, nada de eso, venía yo bien", dijo.

"Lamentablemente por esquivar al 'pochimovil' tuve un accidente y estoy con algunos dolores por el apretón del cinturón de seguridad, un golpe en la cabeza que me di con el vidrio, estoy bien".

Aseguró que pasará el día en el hospital para ser observado y después se pondrá a disposición de la autoridad para determinar los hechos.

"Yo no tengo nada que temer, no debo nada y me pongo en manos de la autoridad para que determinen lo que el derecho corresponda", dijo.